ELECCIONES 2017

De cara a octubre, Cambiemos no pierde pisada y despliega un nuevo timbreo en todo en la Provincia

Este sábado, desde las 10 de la mañana, los dirigentes del oficialismo bonaerense y nacional volverán a las calles para visitar a los vecinos y apuntalar la campaña para las legislativas. Los funcionarios que participan, distrito por distrito.

Este sábado, por disposición del comando de campaña nacional de Cambiemos, los dirigentes del oficialismo volverán a salir a las calles para tocarle el timbre a los vecinos. La gobernadora María Eugenia Vidal y los candidatos de Cambiemos, liderados por Esteban Bullrich (a senador Nacional) y Graciela Ocaña (a diputada Nacional), encabezarán el segundo timbreo para la campaña de octubre tras las Primarias, que se extenderá a lo largo de toda la provincia.Con el eje puesto en la gestión, los referentes del oficialismo harán hincapié en las obras realizadas por el gobierno. A continuación, quiénes estarán presentes, distrito por distrito:*La MatanzaEn el bastión peronista gobernado por Verónica Magario, el funcionario encargado de encabezar el timbreo es el ministro nacional de Educación, Alejandro Finocchiaro, quien estará acompañado por los legisladores Mario Giacobbe, Walter Lanaro, Cornelia Smith, Juan Carlos Villalonga, Gastón Roma, Marcelo Wechsler, Paula Urroz, Pablo Torello y José Luis Patiño. Además, los candidatos Hernán Berisso y Fabio Quetglas. A nivel local, Miguel Saredi.*Lomas de ZamoraEl municipio comandado por el kirchnerista Martín Insaurralde contará con la presencia del ministro de Modernización de la Nación, Andrés Ibarra, quien desembarcará en el distrito del conurbano con la legisladora María Elena Torresi y los candidatos Fernando Pérez y Gabriel Mercuri.*Almirante BrownEl territorio de Mariano Cascallares tendrá en sus calles al titular de Producción nacional, Francisco Cabrera, quien estará acompañado por el titular del IPS, Cristian Gribaudo, y el local Carlos Regazzoni, ex titular del PAMI.*MerloEl municipio gobernado por Gustavo Menéndez (Unidad Ciudadana) recibirá a Pablo Avelluto, el ministro nacional de Cultura, y a Luis Caputo, su par en Finanzas. Los candidatos para octubre, Aldana Ahumada, y Danid Zencich a nivel local.*General San MartínLa tierra del randazzista Gabriel Katopodis tendrá en sus calles timbreando a los funcionarios nacionales Jorge Triarca (Trabajo) y Pablo Clusellas (Secretario Legal y Técnico); al bonaerense Santiago López Medrano (Desarrollo Social); a los legisladores Daniel Ivoskus y Walter Carusso; al candidato a legislador Martín Medina; y a Ramiro Alonso López, cabeza de lista local.*MorenoEl ministro de Gobierno de la Provincia, Joaquín de la Torre, será el funcionario que estará en el municipio comandado por el kirchnerista Walter Festa, al que también acudirá el candidato para la Cámara Baja de la Nación Héctor “Toty” Flores. La referente de Cambiemos local, Claudia Assef.*Florencio VarelaEl territorio de Julio Pereyra recibirá a la secretaria Legal y Técnica bonaerense, Fernanda Inza, quien estará acompañada por el local Pablo Alaniz.*AvellanedaEl municipio comandado por el intendente de Unidad Ciudadana, Jorge Ferraresi, recibirá al titular de Justicia de la Provincia, Gustavo Ferrari, quien recorrerá las calles acompañado del candidato para el Concejo Deliberante local, Sebastián Vinagre.*TigreLa tierra massista contará este sábado con el desembarco de los dos número uno de Cambiemos por la Provincia: Esteban Bullrich y Graciela Ocaña. El actor Segundo Cernadas, el actor que se candidatea para el Deliberante, los estará acompañando.*BerazateguiEn el distrito de Patricio Mussi los amarillos encargados de realizar el timbreo serán el legislador Alejandro Echegaray, el candidato Ezequiel Langan, y el local Gabriel Kunz, titular de Deportes de la Provincia.*Malvinas ArgentinasEl distrito comandado por Leonardo Nardini tendrá al legislador Hugo Oroño, a Gladys González, titular de ACUMAR y número dos de la nómina de senadores nacionales por la Provincia, y a Máximo Cariglino, referente de Cambiemos a nivel local.*Esteban EcheverríaEl ministro de Infraestructura de la Provincia, Roberto Gigante, recorrerá el distrito acompañado de los candidatos Maricel Etchecoin y Ever Van Tooren, cabeza de lista local y titular de Vivienda de la órbita bonaerense.*José C. PazEl titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, será el funcionario nacional que liderará el desembarco de Cambiemos en la tierra de Mario Ishii. No lo hará sólo, sino que estará acompañado del titular de Educación de la Provincia, Gabriel Sánchez Zinni. Además, la candidata a legisladora Marcela Campagnoli, y su par para el Concejo, Ezequiel Pazos.*EscobarEl titular del BAPRO, Juan Curutchet, será el oficialista que irá a conversar con los vecinos del municipio comandado por Ariel Sujarchuk. Estará acompañado por los senadores bonaerenses Roberto Costa y Malena Baro; el candidato a diputado nacional Guillermo Montenegro; y la cabeza de lista local, Leandro Costa.*HurlinghamEl ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, acompañará al local Lucas Delfino a recorrer el municipio comandado por el kirchnerista Juan Zabaleta.*ItuzaingóEl territorio de Alberto Descalzo contará este fin de semana con la visita de la diputada nacional Silvia Lospenatto, quien bajará al territorio junto a los candidatos Daniela Reich, Noelia Ruiz, Josefina Mendoza, y el local Gabriel Pozzuto.*San FernandoEl municipio gobernado por el massista Luis Andreotti tendrá en sus calles al ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, quien recorrerá el territorio acompañado por el titular bonaerense de Salud, Andrés Scarsi, y el Subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales, Alex Campbell, cabeza de lista del oficialismo a nivel local.*EzeizaEl ministro de Seguridad de la Provincia, Cristian Ritondo, recorrerá el municipio comandado por el peronista Alejandro Granados. El amarillo local, Rubén Barabani.*Presidente PerónEl municipio comandado por Carina Biroulet tendrá en sus calles al candidato a diputado nacional Javier Campos, quien liderará la recorrida junto al local Guido Giana.*EnsenadaLa tierra del ultrakirchnerista Mario Secco recibirá al ministro bonaerense de Producción, Javier Tizado, y al legislador Eduardo Amadeo, que acompañarán al número uno local, Gustavo Asnaghi, en la recorrida.*La PlataLa capital bonaerense, gobernada por el amarillo Julio Garro, tendrá en sus barrios timbreando a los legisladores Juan Pablo Allan, Gabriel Monzó y Diego Rovella, que estarán junto a los candidatos Carolina Barros Schelotto, Guillermo Bardón y el local Javier Mor Roig.*QuilmesLa tierra de Martiniano Molina recibirá al secretario de Medios bonaerense, Mariano Mohadeb, al legislador oficialista Eduardo Schiavo, y a Guillermo Galetto, cabeza de lista para el Concejo Deliberante local.*LanúsLa senadora bonaerense Lorena Petrovich será quien acompañe en el timbreo a Noelia Quindimil, referente local y nieta del histórico intendente Manuel Quindimil.*Tres de FebreroEl canciller Jorge Faurie estará a cargo del timbreo en la tierra de Diego Valenzuela. Conversará con los vecinos acompañado por Hernán Lorenzo, el titular de la nómina oficialista para el Concejo Deliberante.*San IsidroMarcelo Villegas, titular de la cartera de Trabajo bonaerense, acompañará al candidato local Andrés Rolón en la recorrida por el municipio oficialista.*MorónEl territorio de Ramiro Tagliaferro (Cambiemos) contará con la presencia del Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, que conversará con los vecinos acompañado por Leandro Ugartemendia, el amarillo local.*Vicente LópezEl legislador César Ángel Torres visitará el municipio liderado por Jorge Macri. Lo hará junto a los candidatos a legisladores Natalia Villa y Gabino Tapia. La referente de Cambiemos local, Soledad Martínez.*San MiguelEl titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso, recorrerá el municipio junto a la legisladora Matía José Tedeschi, y el número uno de Cambiemos para el Concejo Deliberante local, Pablo María de la Torre.*PilarEl municipio liderado por Nicolás Ducoté contará con la visita de la candidata Carla Picolominni, que acompañará a la local Jésica Bortule en la recorrida por los barrios.*BerissoEl kilómetro cero del peronismo, gobernado por el amarillo Jorge Nedela, tendrá en sus calles al titular de ARBA, Gastón Fosatti, quien acompañará a Leandro Nedela, número uno del oficialismo a nivel local, en la recorrida.*MercedesLa tierra de Juan Ustarroz tendrá este fin de semana en sus calles al Vicegobernador Daniel Salvador, que acompañará en la recorrida a José Comesaña, el número uno de Cambiemos para el Concejo Deliberante local.*PergaminoEl territorio oficialista recibirá este sábado a la ministra nacional de Seguridad, Patricia Bullrich; al ministro bonaerense de Ciencia y Tecnología, Jorge Elustondo; al legislador Marcelo Pacífico; a los candidatos Andrea Bosco y Anastasia Peralta Ramos; y al local Matías Villeta.*ChacabucoEl municipio comandado por el oficialista Víctor Aiola contará este fin de semana con la presencia del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, quien recorrerá el distrito de la cuarta acompañado por el Presidente de la Cámara Baja bonaerense, Manuel Mosca, y los candidatos Agustín Máspoli a senador bonaerense, y Rodolfo “Loli” Serritela a edil local.