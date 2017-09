EN MORENO

Cristina: “No pueden decir que todo está bien cuando todos sabemos que las cosas están peor”

Junto al intendente Walter Festa, la ex Jefa de Estado recorrió merenderos y lanzó duras críticas a Cambiemos por hacer retroceder al país. "La gente quiere vovler a tener una sociedad donde sabe que puede progresar", apuntó.

La candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana recorrió merenderos en Moreno junto al intendente local, Walter Festa y pidió a los votantes que se tomen "15 minutos al día para convencer a sus vecinos y sus parientes".En ese sentido, apunto: "Yo sé que tienen una inmensa confianza en mi, y se los agradezco, pero quiero decirles que sola no puedo, necesitamos estar unidos y solidarios para ponerle ese freno a un gobierno que ha convertido el Estado en su empresa privada".Además, CFK señaló: "Yo me la pasé inaugurando fábricas, escuelas y universidades, me duele que ahora tengamos que venir a merenderos".Y agregó: “No pueden decir que todo está bien cuando todos sabemos que las cosas están peor”."Esa argentina del consumo y las universidades, progreso, la gente quiere volver a tener una sociedad donde sabe que puede progresar, ustedes tienen que ser los que van a volver", consideró.En ese sentido, la expresidenta planteo un flashback hacia las etapas de su gobierno para dejar una pregunta retórica: "¿Cuántos comerciantes abrieron sus comercios, y todo eso se terminó porque los matan a tarifazos como a los clubes de barrio"."Yo no quiero hacer el inventario de las desventuras, quiero construir el presente de la unidad ciudadana frente al ajuste y gran ajuste que se viene y que el Estado deje de ser una empresa privada y sea para todos los argentinos y argentinas", culminó