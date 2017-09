Desde el randazzismo profundizan la cruzada antipolarización

La segunda candidata a senadora nacional por la lista del frente justicialista Cumplir, Florencia Casamiquela, aseguró hoy que "la polarización" entre el oficialismo y el kirchnerismo "es una trampa", y consideró que después de las elecciones se discutirán los "nuevos liderazgos" en el país.

La candidata a senadora nacional por el frente Cumplir y compañera de fórmula de Florencio Randazzo, volvió a manifestarse en contra de la polarización a quien tildó como una "trampa" que imposibilita llevar adelante los debates que tenemos que dar como sociedad".Además, apunto que "después de octubre lo importante va a pasar por discutir nuevos liderazgos y nuevas metodologías para la política"."Cristina tiene un piso alto, pero ese piso también es su techo, y su presencia nos obliga a discutir el pasado y no el futuro. Hace que tengamos que discutir a (José) López, (Julio) De Vido, la tragedia de Once, (Alberto) Nisman", lanzó la candidata randazzista."Son temas sobre los que Justicia está actuando y tiene que llevar adelante los procesos que se han iniciado", aclaró la candidata.Y agregó: ¨Pero me gustaría discutir qué pasa con el déficit comercial, qué pasa con el endeudamiento, el futuro de la provincia en cuanto a las inundaciones, la generación de empleo".Consultada por las propuestas que el randazzismo impulsaría en el Congreso después de octubre, Casamiquela mencionó que tienen "un proyecto de ley para la regularización dominial en los más de 4 mil asentamientos y barrios informales que existen en la Argentina" para brindar "agua, luz, cloacas y asfalto".Asimismo, dijo que su espacio "apoya" la iniciativa de los movimientos sociales para que se sancione una ley de emergencia alimentaria y agregó que impulsarán la creación de un "consejo nacional contra el hambre en Argentina" para "generar consensos y políticas públicas a largo plazo" para combatir esta problemática.