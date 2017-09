AGENDA OFICIAL

Vidal supervisó e inauguró obras en el Conurbano

De recorrida por el territorio bonaerense, la gobernadora inauguró una nueva planta de una empresa láctea en General Rodríguez, y supervisó los avances de una obra hidráulica en La Matanza.

Con las obras como punta de lanza de la campaña del oficialismo, los legisladores y funcionarios bonaerenses recorren el territorio bonaerense para mostrar la gestión de cara a octubre.En este marco, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, aseguró hoy que "el único camino que da resultados es el del esfuerzo y el compromiso, no el de las recetas mágicas", al participar del acto de inauguración de una nueva planta de una empresa láctea, realizado en la ciudad de General Rodríguez. Antes, supervisó los avances de una obra hidráulica en La Matanza."Necesitamos la confianza de saber que estamos pensando en el largo plazo, y eso supone un camino de esfuerzo, un trabajo constante, comprometido. Hoy empezamos a ver resultados: la inflación va a bajar a la mitad este año, se generaron 90 mil puestos de trabajo en la Provincia, baja la pobreza", indicó Vidal durante la ceremonia, que compartió con los intendentes de General Rodríguez y Trenque Lauquen, Darío Kubar y Miguel Fernández respectivamente, y directivos de la compañía Mastellone Hermanos.Más temprano, la gobernadora recorrió una obra hidráulica con el objetivo de enfrentar los problemas de las inundaciones en las localidades de Ciudad Evita, Aldo Bonzi y San Justo, en el partido bonaerense de La Matanza.Acompañada por el dirigente social y ex diputado nacional Héctor "Toty" Flores, Vidal supervisó los trabajos que tienen por finalidad restaurar las condiciones hidráulicas en los arroyos Matanza y Lino Lagos, a partir de tareas de limpieza, readecuación de secciones y entubamiento de algunos tramos.Estas obras –que se realizan a partir de una inversión de 92 millones de pesos- permitirán evacuar mucho más rápido los caudales pluviales de la zona y evitar inundaciones a los vecinos de Aldo Bonzi, Ciudad Evita y San Justo.Vidal dijo que el país debe atravesar "un camino de esfuerzo y compromiso, el único que da resultado, y no uno de recetas mágicas de un día para el otro. Esos caminos ya sabemos a dónde nos llevaron antes"."Es entre todos, somos la generación que va a cambiar la Argentina y la Provincia. Muchas cosas están pasando que antes no pasaban y con una generación que abarca a los más chicos y a los que tienen 80, y que tiene que ver con una forma de trabajar y de ser en la vida. Somos millones los que compartimos esos valores, en la Provincia y en la Argentina", prosiguió."El sector lechero duele desde hace mucho tiempo, ha atravesado muchas dificultades, agravadas por las inundaciones y el fenómeno climático. A pesar de eso, la industria sigue apostando. Es una alegría", celebró.La gobernadora manifestó que "tenemos que mostrarle al mundo mucho más de lo que somos capaces, generar más empleo y recuperar los tambos que se cerraron y abrir nuevos, generar más cuencas lecheras. La Provincia tiene toda la capacidad para desarrollarlas. Necesitamos confianza y un plan de largo plazo, que esa confianza se sostenga sobre bases sólidas, haciendo lo que hay que hacer de verdad".La nueva fábrica de Trenque Lauquen, destinada al secado dual (leche y suero de queso) se construyó en el marco de un plan de inversiones de más de 80 millones de dólares y con el objetivo de incrementar el nivel de procesamiento de leche de la compañía.