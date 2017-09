CRITICAS

Transbordador de por medio, la grieta llegó hasta el río

Desde Avellaneda repudiaron la inauguración del Transbordador y denunciaron que los vecinos del distrito que esperaban poder subir a él fueron discriminados.

La inauguración del transbordador generó nuevos problemas entre Cambiemos y el kirchernismo y dejó ver, una vez más, la grieta. Es que, la gráfica promocional del acto creada por la Municipalidad de Avellaneda expresaba, precisamente, que "un río no es una grieta", pero finalmente no fue como lo esperaban.Es que, la inauguración simultánea en los márgenes del Riachuelo en ocasión de la inauguración del Transbordador La Boca-Isla Maciel fue un testimonio contundente.Por el lado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un centenar de personas junto al Jefe de Gobierno, Horacio Rodriguez Larreta y la banda musical de la Prefectura Nacional realizaron un acto protocolar con la activación del vehículo que debería conectar ambas orillas. Insólitamente, el transbordador sólo llegó hasta la mitad de su recorrido y regresó al punto de origen, ya que en el embarcadero correspondiente a la Isla Maciel, en Avellaneda, Vialidad Nacional había colocado una reja provisoria coronada con alambre de púas.Del otro lado esperaban centenares de vecinos y vecinas que participaban de un festival popular, con shows en vivo (la banda local "Sonó la Isla" interpretó clásicos de cumbia y reggaetón, y el coro de la Escuela Primaria 6 cantó dos temas folklóricos), pero nunca pudieron subirse al transbordador.El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, recordó que la obra la licitó, planificó y comenzó el gobierno de Cristina Kirchner, lamentó que los vecinos de Isla Maciel no puedan subirse al transbordador, repudió los huevazos a Bullrich y apuntó contra el gobierno "que no para de mentirle al pueblo".