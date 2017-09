RECHAZO

Festa: "No compartimos ni avalamos ningún tipo de escrache"

El intendente de Moreno salió al cruce de audios que vinculan a una funcionaria de la Municipalidad con estas prácticas. Rechazó esa actitud y recordó que la gobernadora Vidal estuvo allí y nunca fue increpada.

El intendente de Moreno, Walter Festa, aseguró que “no compartimos ni avalamos ningún tipo de accionar que llame a “escrachar” a quien piense de manera diferente”, luego de la difusión de audios que vinculan a una funcionaria de la Municipalidad con este tipo de prácticas.En este sentido, el jefe comunal indicó que “no estamos de acuerdo con lo que se expresa en el audio, y aún cuando podemos considerar que las declaraciones surgen desde la impotencia que genera ver la creciente desigualdad, la extrema pobreza, la asfixia financiera a la que nos someten desde Nación y provincia, la discriminación en el reparto de los ATN y el silencio impune ante la desaparición de una persona de que hace dos meses que no sabemos donde está, todo esto no legitima que una persona llame a escrachar a otra”.“La gobernadora María Eugenia Vidal ha venido a Moreno, ha participado de actos, y nunca fue ni escarchada ni increpada. Nosotros repudiamos esa actitud”, sentenció Festa.El intendente insistió en que “este tipo de audios no colabora con el fortalecimiento de la democracia, pero tampoco lo hace que en Moreno se hayan cuadruplicado los comedores y triplicado los merenderos. Porque cuando nuestros chicos no tienen que comer tampoco existen ningún tipo de futuro posible”.“Moreno es un pueblo trabajador, que tiene un déficit estructural grave producto de las malas administraciones que han pasado por el Municipio en los últimos 20 años que no han hecho nada”, dijo, añadiendo que viene “solicitando desde el primer día que no discriminen a Moreno. Que hagan las obras que tienen que hacer, que son muchas y necesarias. Les pido que por favor destinen fondos al distrito así como lo hacen en La Plata, Pilar, Quilmes y Mar del Plata”.Finalmente, Festa concluyó señalando que “la funcionaria que mandó el audio se equivocó y lo sabe. Ahora esperamos que el gobierno entienda que un modelo económico de exclusión, desempleo y tarifas impagables es un error más grave porque destina a millones a la pobreza extrema y sin futuro”.