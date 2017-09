SOBRE RUEDAS

No voy en tren, voy en Cristinamóvil

La candidata a senadora por Unidad Ciudadana estrenará un vehículo con el que recorrerá distritos de la Provincia en el tramo final de su campaña. El debut del micro será este sábado en La Matanza.

La campaña electoral sigue adelante y los candidatos apuran el paso buscando esos votos necesarios para ganar, sometidos a largas sesiones y a maratones de actos, inauguraciones, selfies y discursos.Tal vez por eso en Unidad Ciudadana decidieron recurrir a un elemento mecánico para aligerar la carga a su candidata a senadora en la Provincia, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.Se trata del "Cristinamóvil", que recorrerá los distritos más importantes de la Primera y la Tercera secciones electorales del territorio bonaerense de cara al 22 de octubre.El debut del vehículo se produciría este sábado 30 de septiembre, cuando CFK desembarque en La Matanza, uno de los mayores bastiones kirchneristas del Conurbano, liderado por la intendenta Verónica Magario.La moda de los móviles fue inaugurada en territorio bonaerense por el ex gobernador Antonio Cafiero, quien encabezó su famosa Caravana y continuada luego en 2011 en la campaña electoral que protagonizó la propia ex mandataria, por entonces ploteado con la leyenda “Cristina 2011” y la imagen de ella abrazada a Néstor Kirchner.