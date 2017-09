ELECCIONES 2017

Encuesta: Bullrich le saca seis puntos de ventaja a Cristina Kirchner

De acuerdo al estudio, el candidato de Cambiemos estira su diferencia sobre Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, aún hay una gran porción de indecisos. Por otra parte, Sergio Massa no llega a los dos dígitos.

El candidato a primer senador nacional de Cambiemos, Esteban Bullrich, le saca una ventaja de 5 puntos en intención de voto a la postulante de Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner, de acuerdo a una encuesta de Rouvier y Asociados.Según el trabajo, Bullrich obtiene 38.5% de intención de voto contra 32.5% que se lleva la ex Presidenta de la Nación. En el resto de los candidatos, el principal perjudicado es Sergio Massa que obtiene 9.4%, más de cinco puntos por debajo de su caudal de agosto. En tanto, Florencio Randazzo (Cumplir) con 5% mantiene gran parte de su adhesión, al igual que Néstor Pitrola que cosecha 3.1%.Los indecisos suman casi 10%, un número que supera incluso al que se ubica tercero y que llena de incertidumbre el resultado de octubre.El trabajo que se conoció este viernes afirma la tendencia triunfalista del Gobierno, en la mayoría de los estudios ganadores, pero es uno de los que más diferencia le otorga al postulante del oficialismo de cara a las elecciones generales.“Cambiemos mejora su posición competitiva en relación a las PASO. Este mejoramiento está acompañado por una expectativa más favorable sobre el futuro de la economía”, afirma Rouvier entre las conclusiones. Ymenciona la imagen negativa de Cristina Fernández como principal desventaja de Unidad Ciudadana. “Su calificación negativa supera a la positiva por 29 puntos”.Aunque puede haber diferencias con respecto a los porcentajes de agosto, se debe a una composición del voto distinta de la actual. “Si realizamos la proyección aritmética correspondiente, la lista encabezada por la ex presidenta supera esa cifra, pero también crece Cambiemos”.El estudio contabiliza una imagen positiva de Cristina del 33.3%, mientras que la negativa asciende a 62.4. En tanto, la imagen positiva del ex Ministro de Educación es de 54.3 frente a una negativa del 38.1%. Por último, la expectativa positiva sobre el rumbo de la economía en los próximos meses alcanza el 52.4%, frente a la pesimista que es del 42.1%.