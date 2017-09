FUGAS

Randazzo, entre los que se van y los que amagan

Después del portazo de Francisco Echarren, intendente de Castelli, se profundizó la sangría en el Frente Justicialista Cumplir. Es que, todos los candidatos del espacio en General Paz, bajaron su candidatura para los comicios del 22 de octubre. Los sugestivos twetts de Julián Domínguez y el caso Berisso.

Florencio Randazzo, candidato a senador del Frente Justicialista Cumplir, no logra pasar sus días en paz y en campaña. Es que, mientras apuesta a no perder el 5 por ciento de votos logrados en las PASO, debe afrontar las fugas masivas de candidatos de sus filas para apoyar a Unidad Ciudadana e incluso a 1 País.Las más resonantes fueron las partidas de los intendentes, que en el mejor de los casos llamaron a votar por Jorge Taiana.Claro está, Cristina Fernández y Esteban Bullrich, ya tienen su lugar asegurado en el Senado de la Nación. Por ello, la disputa se da entre Taiana y Gladys González. El objetivo de lograr una banca para el peronismo fue el motivo por el cual se dieron varios de los pases a Unidad Ciudadana.Otros, como el reciente Francisco Echarren, alcalde de Castelli, fue claro y sentenció: “la única verdad, es la realidad”. De esa manera, argumentó que la sociedad concentró su voto opositor en Unidad Ciudadana y por eso trabajará para generar una oposición mayor en octubre.Como en una suerte de cadena, casi al instante del pase del intendente del distrito de la Quinta sección, se dieron otras bajas en la región. Particularmente en General Paz, donde el randazzismo se quedó sin representantes. Es que, todos los integrantes de la lista que lleva al tope a Randazzo decidieron no competir en los comicios próximos.Los candidatos a concejal y consejero escolar renunciaron a sus lugares en la nómina. Las bajas fueron presentadas ante la Dirección General Electoral y confirmadasluego por una resolución de la Junta Electoral provincial.En total, dimitieron seis postulantes a titulares como concejales, los cuatro suplentes y los dos a consejero escolar, más sus respectivos dos reemplazos.Con dicho panorama, se sumaron los sugestivos twetts de Julián Domínguz, que si bien no se promulgó por Unidad Ciudadana, sembró muchas suspicacias en el mundillo político. Es que, la retórica twittera del hombre de Chacabuco apuntó a remarcar la necesidad de “UNIR FUERZAS” para confrontar el ajuste de Cambiemos.“La división del peronismo se resolvía con una interna. No la hubo, lo que colaboró en la fragmentación de la oposición y benefició a Macro”, comenzó el derrotero del exministro de Agricultura de Cristina Fernández de Kirchner. En ese sentido, agregó: “sin embargo, el modelo de Macri tuvo en las urnas más del 60 por ciento de rechazo”Asimismo, señaló que “este gobierno empobreció a 1,5 millones de argentinos, está destruyendo el empleo y las Pymes e hipotecando el futuro con una deuda descomunal”.Por ello, Domínguez abogó por la unidad y subrayó: “Debemos UNIR FUERZAS y consolidar el voto, para hacer todo lo posible por cambiar la dirección económica de este gobierno”.Casi en el mismo marco, en Berisso, kilómetro 0 del peronismo, uno de los candidatos del randazzismo, Leonel Galosi, que justamente proviene de las filas de Julián Domínguez, ha manifestado recientemente que se encuentra en una disyuntiva y no es cierto su acompañamiento a Cumplir.Así las cosas, entre los pases que se confirman oficialmente y los gestos practicamentes indescifrables, Randazzo trasciende el último mes de campaña.