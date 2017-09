ENTREVISTA

Corrupción y doble vara: Kicillof, el hermano de Macri y los bolsos de López

En otro tramo de la entrevista con La Tecla, el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, se refirió a la doble vara con que se miden situaciones similares ocurridas durante el gobierno de CFK y el de Macri. También habla de las elecciones que se vienen

-El ministro Dujovne dijo que “los funcionarios tienen derecho a tener el dinero fuera del país” y no pasó demasiado… ¿Qué repercusiones crees que hubiera tenido esta frase en tu boca, hace dos años?-Si yo tuviera 56 empresas en Panamá estaría con el casquito y el chalequito camino a un penal. Hay una especie de doble vara que molesta. Hoy en la reunión de Presupuesto estuvimos hablando con dos ministros que tienen toda la guita afuera pero que dicen que desde que llegaron están generando condiciones bárbaras para invertir en la Argentina. Ilegal no es, pero por lo menos se trata de una situación incómoda. En cambio, las empresas en Panamá sí son ilegales. A mí me hicieron un escándalo bárbaro por una casita de 25 metros cuadrados en Colonia (Uruguay). Pero poco y nada se dijo de los 622 millones de pesos que blanqueó el hermano del presidente Macri. Pongamos las cosas en claro. La plata del blanqueo es negra, entre otras cosas producto del narcotráfico. No tiene que ver solamente con que no se pagaron impuestos, es mentira eso. La gente que tiene plata afuera en negro tiene que demostrar cómo la hizo. ¿Qué negocio tenía que no conocemos? Es el hermano del presidente, por favor (exclamación y risas). Después de diez años y cinco juicios, a Cristina le están buscando hoteles y construcciones, que están ahí, con contratos y con una facturación total de 22 millones de pesos; y aparece el hermano de Macri con 622 millones de pesos afuera no declarados y mucho no se dice. Imaginate si esa plata hubiera sido de algún funcionario K; un verdadero escándalo. La plata que tenía López, que nadie quiere decir quién se la dio, era toda negra. La del hermano de Macri también la podemos poner en bolsos ehh. No estaba declarada, no existía; pero un día apareció.-Pero se trata de un empresario, no de un funcionario como López…-No se trata simplemente de empresarios que hicieron mucha plata con negocios bien hechos. Los negocios de la familia Macri tienen que ver con la obra pública, con el contrabando, con los contratos de Manliba (ex empresa recolectora de basura), con las cloacas de Rousellot (ex intendente de Morón). Ya hace diez años que Macri no es empresario, fue ocho años Jefe de Gobierno de la Ciudad y desde diciembre de 2015 hasta ahora es presidente de la Nación. Qué se yo cuándo hicieron la guita que están blanqueando. Otro que blanqueó es Nicky Caputo, el mejor amigo de Macri. Para que un caso se convierta en escándalo, se necesitan un dato y alguien que se encargue de instalar que es un escándalo. No sé que está pasando con los que se indignaban con ciertas situaciones ocurridas durante el Gobierno anterior. Hoy, con similares hechos pero multiplicados por diez, no dicen nada, les parece lo más normal del mundo. Me parece injusto.-¿Tiene chances Cristina de ganar las elecciones generales? Las encuestas indican que no…-Lo que nadie esperaba hace seis meses, sucedió. Y eso era que Cristina, hoy apoyada por la mayoría de los intendentes peronistas, de la CGT y del titular del PJ nacional, ganara las PASO en la provincia de Buenos Aires. Con este panorama, debo decir igual que al Gobierno no le fue mal, pero tampoco le fue bárbaro. Contando con el apoyo de los grandes medios, teniendo la titularidad de los Ejecutivos de la Ciudad, la Provincia y la Nación y gran parte del empresariado, sino te va excelente es porque algo está pasando. Una buena elección fue la de Cristina con el 54 por ciento. El balance es que Cambiemos sacó el 34 por ciento en la Provincia y salió segundo y que de las 24 provincias totales ganó en diez y cayó en catorce. En resumen, está reñido. En cuanto a las encuestas que andan dando vueltas, porque aprendí a ser un poco desconfiado gracias a los yerros anteriores y porque está más que comprobado que los números favorecen a quien encargue el trabajo, me parece que hay un elemento de la manipulación de las sensaciones en relación a la elección. Hoy por hoy lo concreto es que Cambiemos perdió las Primarias ante una candidata que consideraban acabada. De cara a lo que viene estamos muy entusiasmados, encarando otra vez la campaña con gran fuerza.