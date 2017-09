OCTUBRE A LA VISTA

A por la levantada: Cambiemos suma locales en tierra quilmeña

Unas 500 personas de Solano norte acompañaron al mandatario municipal y al equipo de Cambiemos Quilmes en la inauguración del nuevo local partidario. El foco está puesto en los comicios de octubre

Con un acto encabezado por el intendente Martiniano Molina, el equipo de Cambiemos Quilmes inauguró ayer un nuevo local partidario en pleno centro de San Francisco Solano junto a unos 500 vecinos y dirigentes del lugar.“Venimos a cumplir el sueño de todos los quilmeños de recuperar esta ciudad, esa ciudad que nos vio crecer a casi todos los que estamos acá”, expresó Martiniano Molina durante el corte de cinta, en Avenida Provincial entre 844 y 845, que contó con la presencia de los candidatos a legisladores y dirigentes locales.“Hemos sabido entender los bonaerenses la necesidad de que en esta provincia querida haya un cambio que lo representa nuestra gobernadora María Eugenia Vidal. En el momento donde hay mayor oscuridad, mayor cantidad de drogas, de mafias y de narcos llevándose la vida de nuestros pibes, ella está dando la batalla más grande de la historia de Buenos Aires en términos de inseguridad, droga y violencia”, señaló Molina.Y agregó: “todos nosotros en algo nos podemos poner de acuerdo y es en que queremos ir para adelante, que se hagan las obras que haya que hacer, que todos tengamos laburo, que nuestros pibes puedan andar en bicicleta por las calles como lo hacíamos en nuestra infancia, que el hospital municipal se levante porque sabemos que hay grandes profesionales. Que nuestras calles y nuestras plazas sean seguras, como la que inauguramos hace poco acá en Solano y que ustedes ya la disfrutan”.“Tengo un gran sueño en mi corazón, quiero ver a Quilmes y a Solano salir adelante. Esto no es un trabajo, es un mandato de la gente, de nuestros vecinos para que este camino continúe bien claro hacia un gran triunfo el 22 de octubre, porque en este distrito se merecen vivir mejor”, resaltó el intendente.Asimismo, Molina sentenció: “Los señores que gobernaron antes y dejaron todo para atrás, hoy nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas, que somos inexpertos, que somos muy jovencitos para hacer política. A ellos les decimos que ya tuvieron más de treinta años para hacer las cosas bien y no las hicieron, tuvieron recursos y no fueron capaces de cambiar la situación. Permitieron que entre la droga, los narcos, la violencia, dejaron caer la salud pública que hoy sólo la sostiene el gran equipo de profesionales, los hombres y mujeres de Quilmes, de la Provincia, de Argentina, que creen que las cosas se pueden hacer mejor”.Por último, hizo mención a la tarea realizada en los establecimientos educativos de la zona: “la directora de la escuela en la que estuvimos hoy nos decía que hacía más de 35 años que no los visitaba un intendente, que les venían prometiendo cosas y no pasaba nada"."Con Ariel Domene –secretario de Cultura y Educación- fuimos y les preguntamos qué es lo que necesitaban y dijeron un SUM, para que los chicos puedan hacer deportes y eso inauguramos hoy en ese lugar, lo que necesitaban”, completó el jefe comunal.Durante la inauguración, el jefe comunal junto a vecinos de Solano norte y todo el equipo de Cambiemos a nivel local recorrieron las nuevas instalaciones y las mejoras realizadas en el lugar. Asimismo, se realizó un repaso de las funciones que el nuevo local cumplirá dentro de la zona y de la comunidad.Vale destacar que en el Gobierno de María Eugenia Vidal se muestran obsesionados por revertir el resultado de las PASO en los distritos oficialistas en los que se perdió. Uno de los casos más destacados es Quilmes, donde lidera Martiniano Molina, uno de los jefes comunales mimados del Pro. Para colmo de males, la victoria fue del anibalista K Matías Festuca.