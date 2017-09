SEGURIDAD

Ritondo y Mosca estuvieron de recorrida por Mar del Plata, Madariaga y Pinamar

El ministro de Seguridad bonaerense y el presidente de la Cámara de Diputados realizaron una visita al Partido de La Costa. Ritondo destacó que lo importante es dar la batalla contra las mafias y el narcotráfico, y resaltó que en el tema seguridad no debe haber distinción partidaria.

Inauguramos un destacamento móvil y entregamos nuevas unidades móviles en #GeneralMadariaga, junto al intendente Esteban Santoro. pic.twitter.com/NlPGlwP01R — Cristian Ritondo (@cristianritondo) 28 de septiembre de 2017

El Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, encabezó hoy una serie de actos en el Partido de La Costa, que incluyó visitas a Mar del Plata, Madariaga y Pinamar. Estuvo acompañado por el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel MoscaJunto al intendente del municipio de la costa atlántica, el peronista Juan Pablo de Jesús, Ritondo participó de la entrega de nuevos móviles para mejorar la seguridad en el distrito.El funcionario aseguró allí que "como dice siempre la gobernadora Vidal, en el tema seguridad no hay distinción partidaria", añadiendo que el objetivo es que la gente se sienta más segura, más libre y con este objetivo estamos trabajando".Ritondo añadió que no se trata sólo de entregar patrulleros, uno, tres o diez, sino dar la batalla como la estamos dando contra las mafias y el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires.En tal sentido, dijo que se trata de "una guerra que no se gana de un día para otro", señalando que "al narcotráfico empezamos a ganarle pequeñas batallas todos los días, secuestrando el doble de droga que lo que se secuestraba".En un alto, los funcionarios no perdieron la oportunidad de saborear unas ricas empanadas.Junto al intendente de Pinamar Martín Yeza, el ministro de Seguridad compartió una recorrida por el nuevo Centro Integral de Seguridad de Pinamar en la localidad de Ostende y la nueva comisaría de Cariló. También estuvieron presentes en estas nuevas obras de infraestructura de Seguridad el presidente de Diputados Manuel Mosca y el primer candidato a Concejal de Cambiemos de Pinamar Javier Pizzolito.