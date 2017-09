DESDE EL IPS

"La jubilación mínima de Provincia no debe estar por debajo del piso nacional"

Juan Juárez, representante de la oposición en el Consejo Directivo del IPS puso en contexto el reciente anuncio del aumento de las jubilaciones mínimas en la Provincia. Dio cuenta que la cuestión pasa por los aumentos no retroactivos de los municipios.

El directivo por la oposición del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Juárez, dio cuenta de ciertas falencias en el sistema previsional bonaerense, al tiempo que sostuvo que la jubilación mínima de la Provincia "no debe estar por debajo de la nacional"."La jubilación mínima, como las pensiones no contributivas, de la Provincia no debe estar por debajo del piso nacional, y se trata de una cuestión de equidad. No es una cuestión del derecho porque, según la ley, se señala que se paga lo que corresponde", afirmó Juárez en declaraciones a Cadena Río.Hoy la jubilación mínima nacional está en $7246, mientras que la mímima de la Provincia recibió un aumento días atrás. La jubilación mínima, a partir del aumento del 20% dipuesto por la Gobernación este mes, será $4750; antes era de $4214.El funcionario precisó que en el sistema nacional, el 55% de los jubilados cobra la mínima, un dato que se complementa con otro: el 75% de los jubilados cobra menos de 10 mil pesos también a nivel nacional. En el caso de la Provincia, ese porcentaje no alcanza al 3% del total de los jubilados, consignó.En ese sentido, destacó que la virtud del sistema jubilatorio de la Provincia que tiene "movilidad permanente" en relación al sueldo de la persona que está en actividad y por el que se jubiló, en medio de denuncias de sindicatos que hablan de la presunta nacionalización del sistema jubilatorio bonaerense."Si el cargo que ocupó un ex trabajador tiene un aumento del 20 o 30% en la paritaria es el mismo aumento que va a tener el jubilado, y si se jubiló con el 70 o el 82% del sueldo que tenía en actividad se le va a respetar durante toda su jubilación ese monto, cosa que no sucede en el sistema nacional", aclaró.A su vez, dio cuenta que las jubilaciones mínimas en la Provincia se dan a partir de las diversas situaciones en las comunas. "Las jubilaciones mínimas en la provincia que no llega a 8.000 casos sobre 290.000, se generan a partir de que prácticamente el 80% de los municipios de la Provincia pagan gran parte de los sueldos en conceptos no remunerativos que al momento de fijar la jubilación no pueden ser tenidos en cuenta y eso alcanza casi al 40% del sueldo de un trabajador municipal", ahondó.En esa línea, destacó la el aporte especial que ha hecho la Provincia "históricamente" para mejorar las jubilaciones mínimas.