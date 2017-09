NO HABLEN DE FUTURO

CFK llama a votar por el presente en nuevo spot de campaña

El video de Unidad Ciudadana muestra a la ex presidenta y a sus seguidores en actos públicos. La voz de la candidata a senadora asegura en el corto que "las tarifas hay que pagarlas hoy y la comida hay que pagarla hoy". También pide el voto para Jorge Taiana para ser el tercer senador por la Provincia.

La frase repetida una y mil veces por Cristina Fernández de Kirchner, apelando a hacer las cosas hoy y no prometerlas para el futuro, tienen su correlato en la campaña televisiva que se inició hace pocas horas.Unidad Ciudadana, el espacio que lidera la ex presidenta, presentó un nuevo spot de campaña con el slogan "Votemos por el presente", de cara a las elecciones del próximo 22 de octubre.En el video se puede oir la voz de la candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires asegurando que "las tarifas hay que pagarlas hoy y la comida hay que pagarla hoy. Si no tenés laburo, ¿De qué futuro me estás hablando? Este 22 de octubre votemos por el presente".El spot muestra imágenes de un acto de campaña y la voz de CKF pidiendo, además, el voto para su segundo de a bordo, Jorge Taiana, asegurando que "tiene que ser el tercer senador de la provincia de Buenos Aires".