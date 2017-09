MANIOBRAS

Cambiemos le pone picante al FIM en tierra opositora: la Legislatura da batalla por las obras

Los diputados y senadores del oficialismo, carteles y banner en mano, van a los distritos en los que gobierna la oposición a dejar en claro que las obras del Fondo de Infraestructura son financiadas por la Provincia.

Al igual que sucedió de cara a las primarias, Cambiemos se abraza a la obra pública para encarar los comicios generales. El agua potable, las cloacas y el pavimento ya son parte fundamental de la estrategia electoral del oficialismo, que tiene como objetivo ubicar en el Senado nacional a Esteban Bullrich y a Gladys González.Otra vez, la Legislatura hace su aporte y los diputados y senadores referenciados con María Eugenia Vidal recorrerán a lo largo de la campaña diversas obras en ejecución y próximas a inaugurar en los 135 distritos; aunque ahora el foco está puesto en los municipios que no son gobernados por intendentes afines.Así las cosas, el Ejecutivo, de la mano del jefe de Gabinete, Federico Salvai, dirige todos sus esfuerzos para acompañar a los “sin tierra” de las secciones Primera y Tercera (hubo una reunión la semana pasada en casa de Gobierno), y el Parlamento hace lo propio con los de la Segunda, la Cuarta, la Quinta, la Sexta y la Séptima, es decir, los del interior.“No hay nada que le arda más a los intendentes kirchneristas que le vengamos a recorrer las obras sin avisarles”, cuenta a La Tecla un legislador boina blanca del centro bonaerense, y menciona como ejemplo los casos de Pablo Zurro, jefe comunal de Pehuajó; Verónica Magario, de La Matanza; y Francisco Durañona, de San Antonio de Areco.El plan ya está en marcha. La orden que sale desde la presidencia de Diputados, a cargo de Manuel Mosca, es ponerle un poco más de picante a la campaña, sobre todo en los municipios opositores. “Vamos a aprovechar que esta campaña es más larga, vamos a sacarle más el jugo. Para las PASO apenas tuvimos tiempo de acomodarnos”, señala un allegado a la Cámara baja.La movida surge de las visitas hechas antes de las elecciones de agosto, pues allí se determinó, estudio mediante, que en los distritos en los que gobierna Cambiemos las obras son percibidas por más personas que en los que son liderados por la oposición. Por eso, “la manito” para los “sin tierra”.Y no sólo para que ganen a nivel local, sino también para que le traccionen votos a la papeleta que tiene como número uno a Bullrich.Como se señaló antes, prolijamente organizados de lunes a viernes, los legisladores de Cambiemos visitarán todos los municipios, aunque en los que no son propios habrá un plus: para las fotos y videos, indispensables en la jugada, los protagonistas, obviamente acompañados por los candidatos locales, posan con carteles y banners que indican, entre otras cosas, que la obra en cuestión se hace o se hizo con fondos provinciales.“Las obras del Fondo de Infraestructura Municipal son con plata de la Provincia, por eso es que muchos intendentes massistas, kirchneristas y, también, vecinalistas les hacen sacar la señalética y las intentan hacer pasar como municipales”, destaca un exalcalde de la Sexta, y dice que espera ansioso posar en alguna obra con “los cartelitos de María Eugenia”.A esa guerra apuestan en el parlamento provincial, a la guerra del financiamiento. En muchos casos intentarán revertir el resultado electoral, y en otros reforzar la tendencia ganadora, dejando en claro por todos los medios que “esa cloaca, calle o es-cuela realmente se está haciendo y pronto será una realidad” por obra y gracia de la Gobernadora, que es “a quien hay que ayudar con el voto en octubre”.Esa necesidad de hacerle entender al votante local que la obra es llevada a cabo con fondos provinciales se traduce en la importancia que se les da a las segmentadas publicaciones en las redes sociales.“Cada una de las actividades tiene que ser publicada en Facebook y Twitter, con la pertinente aclaración. Todos aquellos que vean el posteo tienen que quedarse con que a la obra la hizo María Eugenia y no el municipio”, dice, contundente, el colaborador de un legislador de la Sexta.Una vez enterados, seguramente, los intendentes de la oposición no se quedarán con los brazos cruzados y, entre otras cosas, aclararán que el FIM tiene su origen en la presión e insistencia del peronismo, pues de entrada, la Provincia no tenía intenciones de implementarlo. Las cartas están echadas y las obras, en marcha. ¿Se ven? Sí, se ven. El tema es quién hace que se vean, quién logra hacerlas propias. Hay batalla