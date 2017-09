CAMPAñA

Massa profundiza la campaña en su pago chico: acecha el fantasma Cambiemos

El candidato a senador por la fuerza Un País, Sergio Massa, recorrió obras en Don Torcuato junto al intendente de Tigre Julio Zamora. En su pago chico, la victoria de Un País fue demasiado ajustada. Incluso, Ocaña le ganó a Solá

En plena campaña, el diputado nacional remarcó el trabajo que se viene realizando en el Municipio de Tigre, mientras que también se refirió al debate entre los candidatos y a las tarifas."Nosotros tenemos muy claro lo que defendemos: a la clase media, a los trabajadores y a los que buscan pero no tienen trabajo", aseveró el ex jefe comunal, que nada quiere saber con caer en las generales ante la boleta que lidera Esteban Bullrich; en su teruño al menos.Así las cosas, Massa y Zamora asistieron al avance de las obras de pavimentación y repavimentación de calles de hormigón, carpetas asfálticas, cordones, estacionamientos y nuevas veredas.“En Don Torcuato las obras de cloacas las está pagando el Municipio porque las obras de Aysa no arrancan nunca. Además estamos haciendo reparaciones y consolidación de los tres polideportivos, la reforma de un centro de salud, las plazas con los juegos nuevos, los desagües", dijo Massa.Y agregó que "esas son todas obras que está financiando el Municipio que a su vez sigue sosteniendo la construcción del Hospital de Don Torcuato para inaugurar el año que viene y que es una obra magnífica”.En cuanto a la polémica por el posible desembarco de la cadena comercial Farmacity (firma vinculada con el vicejefe de Gobierno, Mario Quintana) en territorio bonaerense, lo cual acarrearía un conflicto de legislación bonaerense y puso en alerta a los farmacéuticos de toda la provincia."Vamos a estar mirando lo que haga la Corte Suprema de Justicia de la Nación que es la que tiene que resolver. La provincia de Buenos Aires tiene su propia ley. Que la Corte haga lugar al pedido de Farmacity violaría claramente el federalismo, más allá de que estamos trabajando sobre una denuncia penal por tráfico de influencias porque un funcionario que es dueño de una cadena de farmacias no se puede llevar por delante a 70 mil farmacéuticos de la provincia”.Al finalizar, el líder de 1País, concluyó: “A la hora de elegir, el Gobierno eligió a las mineras, y nosotros elegimos que los trabajadores no pagaran impuestos a las ganancias. A la hora de elegir, el Gobierno eligió que los bancos internacionales no paguen impuestos a las ganancias, y nosotros lo que queremos es que sean las Pymes y los jubilados los que no paguen ganancias"."El Gobierno decidió no cobrar impuesto al juego y nosotros pretendemos que esos fondos vayan a las ambulancias”. Y agregó: “Nosotros tenemos muy claro lo que defendemos: a la clase media, a los trabajadores y a los que buscan pero no tienen trabajo", completó.En lo que respecta a lo electoral, tal como se informó anteriormente, vale recordar que en las PASO de agosto Massa consiguió el primer lugar en Tigre, aunque por una diferencia muy escasa: 68.073 votos, apenas 400 votos por encima de la boleta de Cambiemos que lideró Bullrich, que sumó 67.673 sufragios.Además, los comicios fueron demasiado parejos en la contienda distrital. La lista de candidatos a concejales de 1País encabezada por Gisela Zamora obtuvo 68408 votos, superando a los 68197 votos de la lista de Cambiemos que llevaba a Segundo Cernadas a la cabeza. Y por si fuera poco, en Diputados nacionales, Ocaña consiguió màs votos que Solá.Es importante señalar que en la previa, el massismo le ponía todas las fichas no solo a Tigre, sino a la Primera sección en general. Por caso, se especulaba con un triunfo que lo como consecuencia lo iba a llevar a pelear el resultado a nivel Provincia; cosa que obviamente no sucedió."Esta es la sección en la que Sergio (Massa) se va a consagrar ganador; y no sólo que gana, sino que gana muy bien”, sostenía el diputado Rubén Eslaiman; y añadía que "Cristina y Cambiemos están disputando el segundo lugar, pero la vemos mejor a la ex presidente".De cara a lo que viene, si los pronósticos que indican que Massa perdería votos a manos de Cambiemos se cumplieran, probablemente las listas del massismo muerdan el polvo de la derrota en Tigre, situación que no resultará sencilla para la cabeza del Frente Renovador; sobre todo pensando en 2019.