ESTEBAN ECHEVERRÍA

Cristina se mostró con Grey y volvió a cargar contra Cambiemos

La ex Jefa de Estado volvió a reforzar su campaña en el Conurbano bonaerense y advirtió sobre un polémico DNU que firmó Mauricio Macri: “Va a quedar en poder del Estado todo lo que pase por tu celular".

Junto al intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray y la candidata a concejal Magui Gray, Cristina Kirchner advirtió hoy que “va a quedar en poder del Estado todo lo que pase por tu celular”. Así lo señaló al cuestionar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Mauricio Macri.“Hoy nos enteramos que se firmó un DNU, un decreto, donde el Presidente le transfiere a la Jefatura de Gabinete todo el manejo tecnológico de todos los datos, de toda la Big Data", afirmó."A partir de este DNU, va a quedar en poder del Estado todo lo que pase por tu celular, de todos los datos. Y también paralelamente nos enteramos que un importante medio hegemónico va a digitalizar el 100 por ciento de su contenido. ¿Sabes qué significa eso? Que en el celular te van a entrar las noticias que ellos quieren que te entre y no te vas a enterar de nada que ellos no quieran que te enteres”.“Al mismo tiempo que están haciendo esto, con toda esta tecnología, de transferir toda esta tecnología para que el Estado pueda controlar a los ciudadanos, el Juez de Santiago Maldonado, al que designaron hace poco, está pidiendo allá en el sur dos autos, una fotocopiadora, cinco celulares, porque no le dan los instrumentos para investigar”.Por otra parte, Cristina criticó “la utilización del Estado para los negocios familiares”, al tiempo que cuestionó la utilización que intenta realizar el presidente Mauricio Macri de obras iniciadas por la anterior gestión o por los Municipios. “El Presidente se baja en actos relámpagos en todo el conurbano inaugurando obras que iniciamos nosotros o en las que el que pone la plata es el Municipio”.Cristina señaló –por otro lado- que "los trabajadores de Cresta Roja me contaron que la fábrica fue entregada a personas vinculadas a la Jefatura de Gabinete de la Nación"."Me lo decían con nombre y apellido. Eran trabajadores de la Comisión de Cresta Roja que me decían que tienen 800 trabajadores sin reincorporar y que le regalaron la empresa a amigos del gobierno. Estas son las cosas que la gente no se entera y que están pasando”.La reunión con los trabajadores de Cresta Roja se dio tras un encuentro con ciudadanos y ciudadanas que accedieron y están actualmente cursando el plan FinEs para terminar sus estudios primarios y secundarios.