LEGISLATURA

El gobierno provincial quiere tener el Presupuesto 2018 antes del recambio legislativo

La intención es que la Ley de Leyes y la Ley Impositiva sean aprobadas por la legislatura actual. Aunque Cambiemos tendrá más legisladores desde el 10 de diciembre, en el Ejecutivo especulan que con las nuevas Cámaras va a ser más difícil conseguir votos para los artículos que necesitan mayoría especial. Se espera un Presupuesto austero

El ministerio de Economía trabaja intensamente en la elaboración del Presupuesto 2018, que llegará a la Legislatura pocas horas después de la elecciones del 22 de octubre. Ya avisó el ministro Hernán Lacunza a los responsables de distintas áreas que no deben esperar un importante incremento en sus partidas en relación a las de este año. Incluso algunas dependencias tendrán la misma pauta y otras un poco menos que en el ejercicio actual.Además, como ya adelantó La Tecla, la intención del Ejecutivo es no adicionar el año que viene obras por el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), pero sí hacerlas desde la Provincia.Si bien los operadores de María Eugenia Vidal se encargan de aclarar que el FIM nunca estuvo en el texto original de la ley y se negocia en la Legislatura (donde se agregó en los dos años anteriores), lo cierto es que el Ejecutivo especula conformar a los intendentes con el cumplimiento de lo comprometido este año pero que los alcaldes no llegarán a utilizar. Es decir, terminar lo que se comprometieron a hacer entre 2016 y 2017, sin agregar nuevos proyectos.En ese contexto, y con la intención de anunciar desde el Presupuesto un incremento del 20 por ciento en obra pública realizada por el Gobierno bonaerense, la ley de Leyes llegará a la Legislatura en la última semana de octubre. Y la intención del oficialismo es que quede aprobada antes del recambio legislativo del 10 de diciembre.Pese a que en la actualidad Cambiemos cuenta con menos legisladores de los que tendría para los dos años venideros, los soldados de Vidal creen que las negociaciones serían más permeables ahora que con la nueva composición, donde los bloques de la oposición (sobre todo el peronismo nucleado en Unidad Ciudadana) tomarían una postura más dura e inflexible.En la actualidad son varias las puertas para la negociación, fundamentalmente aquellos legisladores cuyo mandato vence este año y quedarían en muchos casos bajo un desamparo político del espacio con el que juegan hasta ahora. Por caso, ya se han producido escisiones internas en bloques de la oposición que son una buena noticia para los negociadores de Cambiemos.Claro que de la intención al hecho suele haber mucho trecho, pero en el Gobierno aseguran que harán todo lo posible para que el Presupuesto quede votado antes de la jura de los nuevos. Además, como se sabe, otro elemento fuerte que ingresará en el tire y afloje por la Ley de Leyes es el recorte previsto para la Legislatura, y que, se presume, será menos conflictivo en el marco actual que con una nueva composición en la que los nóveles diputados y senadores se desayunarán con un esquema más austero. Y a nadie le gusta que le quiten las expectativas desde el primer día.