LA PLATA

Randazzo también habló del "Pata": "Hay un sector sindical que es parte del problema de Argentina"

El candidato a senador del FJ aseguró durante una recorrida de campaña que "tiene que actuar la justicia", y agregó: "Necesitamos una dirigencia que acompañe los procesos de transformación y de cambio"

En el marco de la campaña legislativa, Florencio Randazzo estuvo en la estación de ferrocarril City Bell acompañado de los candidatos locales, donde no se privó de hablar de todos los temas de agenda.Tras la detención del "Pata" Medina, el titular de UOCRA seccional La Plata, afirmó: "No acostumbro a hacer oportunismo político. Para mí sería muy fácil sumarme a las criticas al "Pata" Medina, pero no acostumbro a eso. Tiene que actuar la justicia. Lo vengo diciendo hace tiempo. Hay parte de la dirigencia sindical que es parte del problema de Argentina, y necesitamos una dirigencia que acompañe los procesos de transformación y de cambio".Acompañado de Gustavo Di Marzio, candidato a diputado provincial, y Paula Lambertini, candidata a primera concejala por la ciudad, el ex ministro de Transporte se refirió al inicio del juicio a Julio De Vido por la tragedia de Once. "A mí me tocó la enorme responsabilidad de llevar adelante el proceso de transformación del transporte meses deputes de la tragedia, y siento una enorme pena porque hay mucho dolor atrás de ese trágico episodio", dijo."Creo que se tiene que hacer Justicia, que tiene que llegar para todos para que sea una forma de reparar el dolor de los familiares, que es inimaginable -agregó-. La justicia tiene que ser para todos por igual; para Macri, para Cristina y para Randazzo".En la misma línea, se refirió a las denuncias por corrupción al gobierno anterior. "Un traidor puede más que mil valientes. Hubo muchos funcionarios que trabajamos honestamente. Después tenemos que preguntarnos cada uno de nosotros qué fue lo que hicimos frente a las responsabilidades que asumimos para que independientemente del funcionario de turno no haya corrupción", sostuvo.Por último, se refirió a la política ferroviaria del oficialismo, y desarrolló: "Creo que tienen otra idea del sistema ferroviario argentino, una visión parecida a la de la década del 90, donde pareciera ser que el transporte es una ecuación económica, sin ver el beneficio que significa para los hombres y mujeres que viajan a diario en un sistema seguro por un bajo costo"."Fui ministro tres años, renové todas las unidades del área metropolitana, puse en marcha esta obra y casi la ejecutamos en un 80 por ciento. Ellos llevan casi 2 años y no pudieron llegar a 1 y 44", concluyó.Si bien las expectativas de cara a octubre son muy bajas, Randazzo busca posicionarse como la renovación del PJ de cara al 2019. Con todas las cartas arriba de la mesa, las encuestadoras lo ubican cuarto en la contienda, alrededor de los 5 puntos en intencionalidad de voto.