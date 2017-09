ENTREVISTA LA TECLA

Adriana Capuano: "Cristina dinamizó el mercado interno y Macri lo dinamitó"

A menos de un mes de las elecciones, la concejal y titular del PJ Olavarría que encabeza la lista de Unidad Ciudadana por la Séptima se refirió a la campaña de cara a las legislativas

"Estamos escuchando a la mayoría de los electores que son alcanzados por estas políticas de ajuste de Macri", afirmó y agregó: "Hay una expresión de preocupación de los trabajadores por la precarización de las condiciones laborales, mientras que la principal preocupación de los empresarios es la disminución del consumo interno".La candidata actualmente se encuentra recorriendo los distritos de la sección y participando de los lanzamientos de las listas de unidad tras las PASO. "En todos los distritos las nóminas se integraron en el mejor marco, militando y trabajando juntos", afirmó luego de estar en municipios como Saladillo, Bolívar y 25 de Mayo.En un panorama de polarización creciente entre el oficialismo y Unidad Ciudadana, Capuano comparó: "Cristina dinamizó el mercado interno y Macri lo dinamitó. Hoy tenemos una democracia precarizada, con avances sobre las leyes laborales e intervenciones en sindicatos"."Si el resultado de las Primarias se repitiera en octubre, Cambiemos obtendría no sólo los tres senadores de la sección sino también la mayoría absoluta en el Senado. Es imperioso que esa gran parte del electorado que no eligió a Macri pueda tener representación en el Senado", sostuvo.De cara a octubre, habló de la urgencia de trepar de los 25 puntos actuales a los 33 puntos necesarios, y denunció irregularidades en el escrutinio: "En nuestra sección detectamos un número de mesas con telegramas que no coincidieron con los archivos de la Junta Electoral, estamos hablando de 45 mil votos".Con las legislativas en la mira, la candidata busca imponerse sobre la lista de Cambiemos, integrada por otro olavarriense, Dalton Jáuregui, quien reemplazó a Jorge Larreche como jefe de Gabinete del intendente Ezequiel Galli tras el recital del Indio Solari.