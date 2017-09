VUCETICH

Vidal, sobre la detención del "Pata" Medina: “No hay más lugar para la extorsión, el apriete y la mafia"

La gobernadora habló sobre el futuro de la seccional platense. Además, se refirió al titular de la UOCRA Bahía Blanca, José Burgos, con el que se está viviendo “una situación similar” a la ocurrida con Medina.

La gobernadora de la Provincia, María Eugenia Vidal, estuvo junto al ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, en el Instituto de Formación Policial Juan Vucetich, donde mantuvieron un encuentro con agentes del Grupo Halcón. Además de realizar una entrega de equipamiento a la fuerza, la mandataria bonaerense se refirió a la detención del “Pata” Medina.“Como dijo el Presidente esta mañana, en esta Argentina nueva y en esta Provincia que nos comprometimos a cambiar no hay más lugar para las mafias. Esto no empezó ayer, empezó hace tiempo cuando combatimos el delito adentro de las fuerzas de seguridad, cuando avanzamos y entramos en barrios donde nunca antes se había entrado peleando contra bandas de narcotraficantes, cuando vemos situaciones como la de La Salada”, dijo.“No hay más lugar para la extorsión, el apriete y la mafia. Este es un trabajo hecho por todos, con un Estado que no mira más para el costado, que no es cómplice, y por una Justicia que después de mucho tiempo empezó a avanzar de verdad", agregó la mandataria, quien estuvo escoltada también por el candidato a diputado nacional, Guillermo Montenegro y por la candidata a diputada provincial, carolina Piparo.En la continuidad de la improvisada rueda de prensa, sostuvo que "lo que pasó ayer es un símbolo de eso. Hoy muchos bonaerenses y sobretodo platenses, seguramente se despertaron más aliviados porque se dieron cuenta que una vez más mostramos que la amenaza, el apriete y la extorsión no son el camino y que no vamos a convivir con eso”, agregó.En tanto, sobre el futuro de la seccional, al ser consultada por una posible intervención, aclaró que no es competencia de la Provincia, sino del ministerio de Trabajo nacional y la Justician y recalcó que habrá un veedor “para preservar la documentación y los derechos de los trabajadores”.Además, se refirió al titular de Bahía Blanca, José Burgos, con quien indicó que se está viviendo “una situación similar” a la ocurrida con Medina. Por caso, manifestó que hay obras paradas en el distrito y que la responsabilidad es exclusiva del mencionado gremialista. “Hoy tenemos cuastro rutas con obras que están paradas porque se exige que se contraten determinadas empresas de catering, de transporte y otros servicios por parte del gremio", expresó Vidal.Y para culminar, añadió: "No creo que esto sea algo generalizado en los gremios, creo que hay sindicalistas comprometidos con los derechos de los trabajadores y con eso tenemos que trabajar, pero creo también que en todos los ámbitos y no solo el gremial, porque las mafias no están solamente en esos lugares, el mensaje tiene que ser claro, y nosotros lo hemos dado desde el primer día”, concluyó la mandataria.