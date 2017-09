DISTRITOS

Evacúan el municipio de Morón por amenaza de bomba

La amenaza se extendió también contra 15 establecimientos escolares.El jefe comunal descartó que se trate de una cuestión personal y dio cuenta de episodios similares en otros distritos. El viernes había recibido una amenaza el colegio al que van sus hijos y los de la gobernadora Vidal.

Este mediodía el Palacio Municipal del distrito gobernado por Ramiro Tagliaferro tuvo que ser evacuado por una amenaza de bomba, que se extendió además contra 15 establecimientos escolares, incluidos jardines de infantes.El hecho se da luego que ocho colegios recibieran amenaza de bomba el último viernes, entre ellos el establecimiento al que concurren dos de los hijos de Tagliaferro y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.Tagliaferro descartó que se trate de un cuestión personal y lo vinculó a una cuestión genérica, a partir de la reiteración de casos similares en varios distritos del conurbano bonaerense y del interior provincial. No obstante, no dejó de manifestar su preocupación por los sucesos."Venimos tristemente acostumbrados. El viernes tuvimos amenazas de bomba en ocho colegios y hoy al mediodía en 15 colegios, incluidos jardines de infantes", afirmó el jefe comunal en diálogo con C5N. Consignó que tuvo un despliegue del equipo de explosivos de la Provincia de Buenos Aires, la Policía Bonaerense, y, prácticamente, toda la dotación de Defensa Civil.El jefe comunal, ex marido de la Gobernadora, sostuvo que se está investigando de donde pueden provenir las llamadas, pero evitó dar una opinión sobre el origen. "Uno quiere pensar que es un grupo o una moda que está corriendo entre los adolescentes, pero ¿cómo saberlo?".La notificación de la amenaza de bomba la recibió de parte del Jefe del Centro Civil, quien le comunicó, que, desde La Plata se avisó del ingreso de un artefacto explosivo al municipio, de acuerdo a una llamada del 911. La evacuación fue inmediata.Por otro lado, apuntó que como "el esfuerzo operativo y logístico es tan grande", se chequeó el estado del delito en el resto del distrito, de forma de evitar un posible señuelo.