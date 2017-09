CON AUDIO

Arroyo: "Liberar el precio de las naftas nos puede meter en un lío importante"

El postulante a diputado de 1País y especialista en políticas sociales reconoció que creció la obra pública pero aseguró que la actividad "sigue paralizada". "El gobierno no avanza en el trabajo y en el costo de los alimentos", dijo.

"El gobierno ha acelerado la obra pública, pero el trabajo sigue parado, sigue sin haber changas, y sigue muy paralizada la actividad económica en los barrios", afirmó el candidato a diputado nacional y ex ministro bonaerense, Daniel Arroyo.En declaraciones a Cadena Río, el ex titular de la cartera de Desarrollo Social bonaerense hizo hincapié en que la inflación en alimentos el último mes "fue de 2,1%", y apuntó que la situación "sigue complicada"."Si alguien quiere hacer algo para mejorar la situación social, lo primero que tiene que hacer es controlar el precio de los alimentos y eso no está sucediendo", apuntó el postulante de 1País al programa La Tecla en Vivo.Arroyo consignó que, pese a que la gente "no vota sólo con el bolsillo", "el bolsillo está flaco y está complicado. "Nuestro planteo es claro. Las tarifas no pueden aumentar por encima de los salarios. Eso por lo menos pondría un coto a la inflación".Por otro lado, se refirió a la reciente liberación de los precios de las naftas y estimó un impacto fuerte sobre la vida cotidiana, la producción y la logística productiva. "Liberar y creer que eso se acomoda al mercado, la verdad que nos puede meter en un lío importante"."El Gobierno cree mucho en el mercado y que esto se acomoda solo. Y la verdad que hay que establecer criterios. Así como en los alimentos, uno no puede creer que se va a acomodar solos y tiene que establecer una regulación, lo mismo con las naftas. No me parece que sea una buena política", opinó.