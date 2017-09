FIN DE SEMANA

La Provincia acompañará a los peregrinos en Luján

Coordinada por la Dirección provincial de Gestión de Riesgo y Emergencias (Ministerio de Infraestructura) estará presente en la 43° caminata a Luján que se realizará el 30 de Septiembre y 1 de octubre.

Como todos los años cientos de miles de personas realizarán la peregrinación desde Liniers hasta la basílica de Luján con un total de 58,8 Km.En esta oportunidad la provincia dispondrá de puestos de asistencia en distintos puntos del trayecto.En Liniers, en la Iglesia San Cayetano, se instalará un puesto de la Dirección Provincial de Niñez del Ministerio de Desarrollo Social, donde se colocarán pulseras identificadoras con números de teléfonos de los padres.En General Rodríguez se colocará el segundo puesto donde se repartirá agua, barritas de cereal y fruta. Además habrá una ambulancia, hospitales móviles y baños químicos a disposición.En tanto que en Luján, el tercer puesto, estará ubicado en el Puente de los Escudos donde también se recibirá a las personas que finalizan su caminata con entrega de agua, fruta y barras de cereal. De la misma manera estará presente la ambulancia.Además en ambos puestos habrá una estación de recarga de celular para todos aquellos que lo necesiten y no queden incomunicados.Cabe destacar que la Provincia acompaña desde el año pasado en esta jornada de fe donde asisten miles de personas.Por su parte la Dirección de Vialidad realizó previamente trabajos de mantenimiento y conservación de calzada en distintos sectores del corredor provincial, como así también mantenimiento en la iluminación y desvíos debidamente señalizados en zonas de obras.Al respecto la directora provincial de Gestión de Riesgo y Emergencias, Virginia Laino expresó que “queremos acompañar a los vecinos que realizan este acto de Fe y que se puedan estar asistidos en el caso que lo necesiten. Además es importante que quienes vayan a realizar la caminata que tengan en cuenta algunas recomendaciones como el caso de no utilizar calzado nuevo o bien usar medias ajustadas”Cabe destacar que El Sistema Provincial de Emergencias es el trabajo en conjunto entre distintas áreas de la provincia que trabajan de forma integrada ante cualquier amenaza que puede ocurrir, siendo de orden naturales, antrópicas o generadas por el hombre, o de carácter mixto, de manera que los potenciales riesgos no degeneren en desastres.Participan de la jornada: Dirección de Gestión de Riesgo y Emergencias, Dirección Provincial de Vialidad (Ministerio de Infraestructura), Dirección Provincial de Defensa Civil (Ministerio de Seguridad) Dirección Provincial de Emergencias Sanitarias y Catástrofes, (Ministerio de Salud), Dirección Provincial de Emergencias Social(Ministerio de Desarrollo Social).Recomendaciones para el momento de la caminata· Llevar calzado cómodo. No a estrenar.· Medias de algodón ajustadas al pie y unas de repuesto.· Tener agua para hidratarse durante el recorrido.· Ingerir hidratos de carbono y azúcar· Vestir ropa clara y contar con abrigo· Usar protector solar y gorra que te proteja del sol.· Por si llueve, es conveniente que lleves alguna prenda impermeable· Desayuna bien antes de salir. No comas comidas que pueden caerte pesadas. Es recomendable llevar en la mochila sándwiches, galletitas, golosinas, fruta y agua para el camino.· Obviamente, evitar bebidas alcohólicas antes y durante el camino a Luján.· Lleva cargado el celular así podes comunicarte con tu familia y amigos para regresar a tu casa.· Por ninguna circunstancia debe apartarse de la vera de la ruta y no caminar por las vías del ferrocarril.