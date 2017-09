POR TRIBUNAL 4

Once: arranca el juicio oral contra De Vido

El actual diputado de la Provincia de Buenos Aires será juzgado por los delitos de descarrilamiento agravado de un tren y defraudación contra la administración pública.

El ex ministro de Planificación Federal y actual diputado por la Provincia de Buenos Aires, Julio de Vido, se sentará este martes en el banquillo de los acusados por la tragedia de Once, el frente judicial más complejo de los que se tramitan en su contra.El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de la Capital lo juzgará por los delitos de descarrilamiento de un tren agravado por resultar personas fallecidas y lesionadas y por defraudación contra la administración pública.El tribunal está integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel, María Gabriela López Iñiguez y Ana María D’Alessio, esta última en calidad de jueza sustituta, según la agencia DyN.El ex funcionario de la gestión kirchnerista será juzgado junto con el ex jefe de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, Gustavo Simeonoff, quienes están acusados de los delitos de estrago culposo agravado y administración fraudulenta.María Luján Rey, madre de uno de los 51 muertos en la tragedia ferroviaria de Once, sostuvo hoy que "las pruebas están" para condenar al ex ministro de Planificación kirchnerista Julio De Vido, ya que "hizo cosas para que empeorara" el servicio del tren de la línea Sarmiento."De Vido es el denominador común de las causas de corrupción de los últimos tiempos, y acá estamos hablando de muertos", enfatizó Rey en diálogo con radio Provincia.