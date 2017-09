PUAN

Ayudante fiscal condenado por violencia de género

Sebastián Hippener, ayudante fiscal de Puán, recibió un año y medio de prisión en suspenso. Fue acusado de amenazar de muerte y golpear a su expareja, empleada de esa dependencia.

El ayudante fiscal de Puan, Sebastián Hippener, fue encontrado culpable por agredir a su expareja, quien era empleada de la sede del ministerio público fiscal del sur bonaerense. En definitiva, el encargado de proteger los derechos de las personas recibió una pena de un año y medio de prisión en suspenso.La sentencia, fue dictada por la jueza María Laura Pinto, del Juzgado en lo Correccional Nº 4. Cabe destacar que el agresor, no irá preso, salvo que no cumpla con algunas reglas de conducta que le fijaron durante 2 años. Hippener, asumió como ayudante fiscal de Puán en octubre de 2012.Conforme a lo denunciado durante el proceso, la víctima, Magalí Gisele Monsalvo, ingresó como empleada administrativa de la ayudantía y comenzaron un noviazgo. En principio, la mujer empezó a notar que le revisaba el celular, que era obsesivo, manipulador y que la controlaba.Sin embargo, en 2013 la situación se desbordó, según consignó La Nueva. El 25 de mayo, sobre las 5, Hippener habría llegado alcoholizado a la casa de Monsalvo y no solo la insultó sino que la amenazó: “... yo a vos te voy a cagar matando... te voy a ahorcar...”, le habría dicho.Casi tres meses después, en la cocina de la ayudantía y en medio de una discusión, el ahora juzgado la habría golpeado. Ese ataque fue observado por la auxiliar letrada, Ana Clara Cafasso, quien denunció la situación.En el juicio, el fiscal Gustavo Zorzano pidió la aplicación de 2 años y medio de prisión, planteo al que adhirió Maximiliano De Mira, representante de la particular damnificada. Para la jueza Pinto quedó claro que los delitos se consumaron. Dijo que la víctima y Cafasso “me impresionaron espontáneas y veraces en sus dichos”.Sostuvo esa posición con otros testimonios (dan cuenta de gritos e insultos del hombre a la mujer), las conclusiones de las pericias psicológicas (no se advierte fabulación) y del estudio médico que constató la lesión en la pierna de la mujer.