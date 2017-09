REPERCUSIONES

La Izquierda fustigó la detención del “Pata” Medina

Desde Izquierda al Frente por el Socialismo acusaron que el allanamiento y detención del sindicalista “es el intento de quitarle conquistas a los obreros de la construcción”.

Desde Izquierda al Frente por el Socialismo de la ciudad de La Plata, salieron a criticar con dureza la detención del líder seccional de la UOCRA, Juan Pablo “Pata” Medina. El portavoz del sector fue el aspirante a concejal por la capital bonaerense, Eric "Tano" Simonetti, quien criticó la orden de detención y los allanamientos.En ese sentido, desde el sector consideraron que la detención fue “en consonancia con la campaña orquestada por los empresarios de la construcción y el gobierno contra la UOCRA La Plata”.El dirigente del Nuevo Mas planteó que lo que está detrás de este operativo “es el intento de quitarle conquistas a los obreros de la construcción” y lo enmarcó “en las reformas laborales y jubilatorias antiobreras que prepara el gobierno”.Asimismo, Simonetti aclaró que “estar en contra de su detención no implica ningún tipo de apoyo político al "Pata" Medina, cuyos métodos no son los de la democracia obrera sino los típicos de la dirigencia sindical tradicional”.“En este caso no son los trabajadores los que denuncian a Medina sino el gobierno, las empresas y su justicia”, cerró.