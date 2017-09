UOCRA

El "Pata" Medina se entregó en su casa

El titular del sindicato de la construcción en La Plata fue detenido en la noche de este martes en su domicilio, que fue cercado por la policía. Luego de una jornada agitada, Medina decidió entregarse pacíficamente y cumplir con la orden de detención dispuesta por el jues federal de Quilmes, Luis Armella. También quedó detenido un sobrino del gremialista.

Durante todo el día, cientos de personas montaron guardia en las puertas e inmediaciones de la sede de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) en La Plata, en la que se encuentrabaa "atrincherado" su titular, Juan Pablo Medina, acusado de extorsión por la Justicia.Sobre el final de este martes llegó el final del primer capítulo de la novela, con la detención del “Pata” en su domicilio particular en Punta Lara, al que llegaron varios patrulleros de la Policía Federal.Desde temprano, cortando las calles, quemando cubiertas y haciendo sonar estruendosos petardos, además de la presencia de bombas molotov, trabajadores del gremio custodiaron durante todo el día a su líder, ante los rumores de que en cualquier momento arribarían efectivos de fuerzas federales para hacer efectiva la orden de aprehensión que pesa sobre él.El "Pata" acusó de la imputación al presidente de la Nación, al asegurar que tiene conocimiento de que "hace dos meses aproximadamente, el presidente Mauricio Macri reunió a todo su gabinete y le dio orden de que me tenían que armar causa para meterme preso”.El sindicalista añadió que “el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, el señor (Marcelo) Villegas, estuvo con un colega de otro gremio compartiendo un asado y le dijo que el presidente les había dado esa orden”.El titular del gremio de la construcción a nivel regional dijo a los periodistas que sus abogados no pudieron acceder al expediente de la causa en su contra: “Fueron cinco veces y negaron mostrar el expediente. Lo único que pudieron rescatar fue el número del expediente, que además dice ‘NN a determinar’. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo escuchaba en el tiempo de la dictadura, no en tiempo de democracia. Acá hay una bajada de línea netamente política para ensuciar al movimiento obrero”, añadió.Medina contó que "el año pasado me reuní con la gobernadora y me puse a su disposición. Lo único que le dije era que me preocupaba la falta de trabajo y que no paralizara las obras hidráulicas porque después les iba a costar. Era una obra que tenía un costo de 2.000 millones de pesos para terminarla en la ciudad de La Plata y la pararon por 6 meses. Los empresarios fueron a renegociar el contrato con el Gobierno provincial y cerraron por 8.000 millones de pesos. Quiero saber por qué llegaron a esa cifra”.En su última aparición en el balcón pidió calma y dijo que no quería “cosas raras que lleven a la violencia”. Quines montaban guardia en las puertas de la sede de la UOCRA seccional aguantaban estoicos un intenso chaparrón. Minutos después desde el mismo balcón bajó la orden de desconcentrar, y los manifestantes que el sindicalista dijo que se acercaron de manera “expontánea" dejaron la calle 44 entre 4 y 5. Detrás de ellos quedaron los vestigios de un día intenso de quema de cubiertas y fuego alimentado constantemente para que la lluvia no lo apagara.A pocas cuadras del lugar se vio transitar a varios vehículos de la Federal. Medina abandonó la sede del gremio acompañado de su abogado, y minutos después se supo que la policía lo buscaba para su detención, la que se produjo ya entrada la noche en el domicilio que el Secretario General de la UOCRA tiene en la localidad ensenadense de Punta Lara.También fue detenido en horas de la tarde Pablo Gabriel Fernández Medina, sobrino del sindicalista. A cargo de este operativo estuvo la Comisaría Segunda de Berisso junto a la DDI La Plata. Fernández Medina está acusado de “lesiones leves agravadas", y fue derivado, por orden de la Doctora Marengo, a dependencias del Servicio Penitenciario Bonaerense.