PARTIDO DE LA COSTA

Derrumbe en obra del FIM y denuncia penal contra intendente K

Luego de que se produjera un derrumbe en una obra del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) y un obrero municipal que no usaba los elementos de seguridad correspondientes quedara atrapado en los escombros, desde Cambiemos cargan contra el jefe comunal Juan Pablo De Jesús y el secretario de Obras Públicas local, Juan Pablo García.

Como si los puntos suspensivos puestos desde el gobierno bonaerense a la continuidad del Fondo de Infraestructura no hubiese generado suficiente polémica, un derrumbe en una obra que se hace con recursos de la misma herramienta en el partido de La Costa le agregó pimienta.En el partido de La Costa, la remodelación de un boulevard que se llevaba adelante con dinero del FIM terminó con un obrero municipal herido al caerse parte de la mampostería de lo que hasta hoy era la oficina de Turismo local.Para colmo, el trabajador en cuestión no tenía ningún tipo de elemento de seguridad. Por tal motivo, el candidato de Cambiemos, Marcos “Cotoco” García, en diálogo con La Tecla, aseveró que en las próximas horas estará presentando una denuncia penal contra el secretario de Obras Públicas local, Juan Pablo García, y el intendente Juan Pablo De Jesús."Es una obra del FIM que el pueblo no la quería", agregó el edil de la oposición local al tiempo que detalló: "Tiene un monto de casi 8 millones de pesos cuando con esa plata se podrían haber ralizado otra clase de infraestructura que la ciudad necesita antes que esto"."El 60% no tiene cloacas y el 40% no tiene agua potable, es una mala elección del intendente, incluso en su momento yo presenté un proyecto para que todo el recurso sea utilizado para hacer agua potable con lo que viene del FIM", señaló García.Según el referente costero de Cambiemos, "esta forma de manejarse de la gestión municipal con respecto a las obras no es nueva". En ese sentido, el edil que encabeza la lista del macrismo destacó que "en obras anteriores como la del hospital del Santa Teresita trabajaban paraguayos en negro, yo personalmente hice la denuncia que recayó en la fiscalía de General Madariaga pero allí nomás quedó archivada".