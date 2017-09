CAMPAÑA 2017

Apoyo de fierro: Antonio Caló pidió votar por Taiana

El líder de la UOM justificó su pedido en que el candidato a senador por Unidad Ciudadana "es peronista como nosotros". Lo hizo en el homenaje que los metalúrgicos rindieron a José Ignacio Rucci, el ex titular de la CGT asesinado en 1973.

El titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, llamó a votar por el aspirante a senador por la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, ya que "es peronista como nosotros", aseguró.En el transcurso del homenaje que el sindicato rindió al ex titular de la CGT, José Ignacio Rucci, asesinado el 25 de septiembre de 1973, el dirigente se preguntó "qué nos pasa a los peronistas. A los argentinos, qué nos pasa. No podemos esperar la solución y la salvación sino asumimos que eso empieza por nosotros".En ese sentido, Caló reiteró su pedido de votar por Jorge Taiana, quien acompaña a Cristina Fernández de Kirchner en la boleta de Unidad Ciudadana, insistiendo en que "tenemos que trabajar para que gane un peronista, porque nosotros también lo somos"."Si bien hubo trabajadores que votaron al actual Gobierno y no nos guste, hay que respetar la decisión que tomó el pueblo. Ahora es tiempo de hacer valer los principios de Perón, Rucci y otros en beneficio de los trabajadores", dijo.En tanto, el dirigente del mismo gremio y diputado nacional Abel Furlán, señaló que "es momento para la unidad sindical, sería un justo homenaje a quién dejó su vida en pos de defender la causa de los trabajadores, la causa peronista. Los principios y honor de Rucci se pueden resumir en una palabra: lealtad".