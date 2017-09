TRAS LOS HUEVOS

Bullrich atribuyó a "una minoría violenta" el ataque que sufrió en Avellaneda

El candidato a senador por Cambiemos contó que fue agredido con harina y huevos en su visita a Avellaneda. Ratificó su decisión de debatir con los demás candidatos, pero en el estudio de TN.

El candidato a senador nacional de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, atribuyó a "una minoría violenta" la agresión que sufrió el lunes luego de recorrer la isla Maciel, en el distrito de Avellaneda.Bullrich aseguró que se encontraba "recorriendo una escuela y un grupo de personas que esperaba afuera intentó agredir tirando harina y huevos. Después, con unas motos siguieron al auto del candidato a diputado provincial Lucas Yacob".El exministro de Educación recordó que "no expresaron nada, no estaban identificados", considerando que "no es el camino para nada. Me he cruzado con grupos de militantes de Unidad Ciudadana y de otros partidos y no he tenido ningún problema en toda la campaña, ni en las PASO ni ahora. Por suerte es una isla en un mar de una campaña que ha tenido otro tenor, que es el que esperan todos los bonaerenses".Como informó La Tecla.info, luego del ataque el intendente de Avellaneda, el kirchnerista Jorge Ferraresi, acusó al postulante oficialista de hacer campaña con obras hechas por el municipio, tras la recorrida que realizó por la escuela N°6 de la Isla Maciel, en Dock Sud.Por otra parte, Bullrich ratificó que está dispuesto a participar en un debate con el resto de los candidatos bonaerenses en el canal de cable Todo Noticias, perteneciente al Grupo Clarín. "Ojalá haya debate. El equipo de Cristina Kirchner es el único que no firmó el compromiso", aseguró el candidato del oficialismo.