Sujarchuk ya tiene quien le tire flores

El intendente K de Escobar recibió el respaldo de sus pares de Merlo y Mercedes por la falta de apoyo a la tradicional fiesta. El jefe comunal denunció días atrás que Nación no mandó "ni un stand".

Envuelta en polémicas, la 54° Fiesta de la Flor en Escobar tuvo su ceremonia inaugural, con algunos ingredientes políticos particulares en esta edición 2017 que durará hasta el próximo 8 de octubre.Como informara La Tecla.info, el intendente de esa localidad, Ariel Sujarchuk (FPV), denunció en su oportunidad que el gobierno nacional le había quitado apoyo económico para realizar el tradicional evento, todo un símbolo para la ciudad.Es inaudito. No pasó nunca, ni con gobiernos radicales, peronistas o militares. Es una fiesta nacional y no mandan ni un stand. Convoco a las autoridades nacionales a la reflexión y a enmendar este grosero error de manera urgente”, se quejó el jefe comunal hace algunos días.Sin embargo, durante la ceremonia de apertura, Sujarchuk recibió el apoyo de dos de sus pares: el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez y el de mercedes, Juan Ignacio Ustarroz.“La Fiesta Nacional de la Flor excede a un Gobierno porque es patrimonio de un partido, se trata de un festejo nacional y forma parte del acervo cultural de nuestro país. Por lo tanto resulta lamentable que por primera vez en su historia no haya recibido apoyo económico de Nación.Y al mismo tiempo engrandece la tarea de los organizadores y de Ariel, que se pusieron el equipo al hombro para que todos viviéramos el festejo que nos merecemos”, aseguró el intendente de Merlo.Por su parte, Ustarroz aseguró que "realmente es muy difícil cuando se les niega ayuda a este tipo de festejos. Desde los municipios, igualmente, tenemos el deber de generar condiciones para ayudar a los vendedores de todas las ramas porque sabemos que hay un contexto económico desfavorable y una gran caída del consumo. Por eso quiero felicitar a Ariel, que le puso esfuerzo, compromiso y mucho amor a esta fiesta”.Por último, Sujarchuk reclamó que "resulta inaudito que no tenga ni el más mínimo apoyo del gobierno nacional. No pasó nunca, ni con gobiernos radicales, peronistas y ni siquiera con los militares. Es una fiesta nacional y no mandan ni un stand. Así que convoco a las máximas autoridades a la reflexión y a enmendar este grosero error de manera urgente”.