INFORME

Estancada: la economía provincial se recupera sólo en ciertos sectores

El Instituto Stella Maldonado, vinculado a la CTA de Yasky, sostiene que la industria manufacturera todavía está estancada, pese a una recuperación en ciertos sectores. La refinación de petróleo a la cabeza. Se observa modificaciones en el consumo privado y se llama la atención por la deuda.

La economía de la Provincia de Buenos Aires se encontró en los tres primeros meses del 2017 en una situación de estancamiento en torno al 0,6% interanual, con ciertas recuperaciones sectoriales que no terminan de alcanzar los niveles de 2015.Así se desprende del reciente informe del Instituto para el Desarrollo Económico y Social de la Provincia de Buenos Aires “Stella Maldonado” (IDESBA, vinculado a la CTA de Hugo Yasky, que comparó la actividad económica del primer trimestre de este año con la del mismo período de 2016.El estudio da cuenta que los efectos de la recesión de 2016, estimada en alrededor del -2.3%, todavía persisten. El decrecimiento de la industria manufacturera en general, con recuperación parcial, la caída de empleo privado registrado, así como los cambios en el consumo privado, con bienes de mayor costo a la cabeza, son signos sobre los que se llama la atención.La industria manufacturera continuó su tendencia negativa (-1,3% interanual) con recuperaciones sectoriales en vehículos automotores, alimentos y bebidas, minerales no metálicos, papel y cartón, metales comunes y refinación de petróleo que -a excepción de la última- tuvieron notables retracciones en 2016, por lo que en general se encuentran en una situación peor a la del primer trimestre de 2015.En el sector externo las exportaciones tuvieron un crecimiento del 4,2% interanual. Este resultado se explicó –de acuerdo al estudio– por el incremento de los precios, ya que en cantidades las exportaciones se retrajeron, un 3,9%. A nivel sectorial se alcanzaron mejoras en las exportaciones de manufacturas de origen industrial (6,7%) y en particular de combustibles y energía (72,6%), siendo su recuperación la consecuencia de una importante caída en el 2016 (cercana al 26,0% en ambos casos).A su vez, se señala que el empleo registrado privado en la provincia cayó durante el primer trimestre (-0,4%) y los salarios reales de los trabajadores de la industria manufacturera “tuvieron una nueva retracción en relación al deterioro que sufrieron en 2016, del 2,2% interanual en Gran Buenos Aires (GBA) y 0,5% en el interior de la provincia”.“En el consumo privado, se viene profundizando una estructura de consumo dual: mientras que la compra venta de inmuebles y el patentamiento de vehículos mostró un crecimiento real, las compras en supermercados y centros comerciales vinculadas a las necesidades básicas crecieron por debajo de la inflación”, se detalla.Por otro lado, el informe del Instituto Stella Maldonado cuestiona la política de endeudamiento desarrollada por la nueva administración. Indica que la lógica, con gran componente de deuda en moneda extranjera iniciado en 2016 se profundizó a gran escala (+45,7% y 85,3% interanuales).El instituto sostiene que, como no se generaron recursos genuinos, para afrontar los vencimientos, empezó a encontrar sus límites en amortizaciones e intereses de deuda que se multiplican aceleradamente (+422,3% y 177,0%, interanuales).“Se trata de una dinámica que repercute simultáneamente en el deterioro del resultado fiscal financiero (-81,2%) y que se ha resuelto a través de un ajuste selectivo del gasto público en el que partidas vinculadas a los sueldos estatales y servicios sociales tuvieron una doble pérdida: en gravitación y en términos reales al crecer a tasas inferiores a la inflación del período”, se enfatiza.