RENUNCIA

Uno de los peronistas en el Gobierno de Vidal pegó el portazo

Este martes se oficializó la salida de uno de los integrantes de la Autoridad del Agua, Juan Ignacio Mincarelli. El hombre del peronismo presentó la dimisión en diciembre de 2016 y por nueve meses no fue aceptada por Roberto Gigante.

Con su publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, quedon formalmente definida la salida de uno de los dirigentes peronistas que se encontraban trabajando en la estructura del equipo de María Eugenia Vidal. Se trata de Juan Ignacio Mincarelli, ex candidato a intendente de Berisso, quien formaba parte de la Autoridad del Agua.En ese sentido, el hombre del kilómetro cero del peronismo, ya no ocupará el puesto de director vocal de dicho organismo provincial.Vale destacar que, a diferencia de algunos casos en particular, su cargo no se trató de un desembarco en Cambiemos. El puesto de Mincarelli debía ser ocupado por un representante de la oposición y en la negociación presupuestaria 2017 (entre otras definiciones) fue el nombre del berissense el que primó.Igualmente, casi al instante de ser nombrado, el hermano del actual candidato a concejal de Berisso presentó su renuncia, que fue demorada por casi diez meses. Es que, según se desprende del propio Boletín Oficial, la salida de Mincarelli tiene fecha del 21 de diciembre de 2016 y recién fue aprobada por el ministro de Infraestructura, Roberto Gigante, este 26 de septiembre de 2017.Así las cosas, uno de los dirigentes peronistas que trabajaban en la provincia de Buenos Aires, renunció formalmente.