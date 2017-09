RECORRIDA

En Bahía Blanca, Taiana subrayó que "tenemos que definir si le damos un cheque en blanco a Macri o ponemos límites"

“La política económica que ofrece Macri traerá mayor desigualdad para los argentinos”, remarcó el segundo candidato a senador de Unidad Ciudadana. También visitó Tres Arroyos y Punta Alta acompañado por la diputados e intendentes.

Por primera vez en la campaña, Unidad Ciudadana desembarcó en Bahía Blanca, Tres Arroyos y Punta Alta. La recorrida estuvo encabezada por el segundo candidato a senador, Jorge Taiana, quien hizo foco en diferentes polos industriales y remarcó la importancia de contrarrestar la flexibilización laboral que propone Cambiemos.En definitiva, el ex Canciller visitó el Parque Industrial de Tres Arroyos, se reunió con jubilados, empresarios PYMES y trabajadores nucleados en la CGT de Bahía Blanca y de Punta Alta.“La estrategia utilizada por el gobierno perjudica al mercado interno que representa el 70 por ciento del PBI, lo que conlleva a una creciente desigualdad”, señaló el candidato a senador de la banca que está en juego. Es que, con el escenario que arrojaron las PASO, Cristina Fernández ya tiene su banca en el Senado, al igual que Esteban Bullrich. Por ello, el debate se da entre Jorge Taiana o Gladys González, recientemente acorralada por varias denuncias en su contra.De esa manera y durante las caminatas, el aspirante a un escaño sostuvo que “Cambiemos, con el objetivo de bajar la inflación, redujo la demanda interna a través de una caída en los salarios reales y de la actividad de la economía popular. Sin embargo, la inflación prevista para este año va a superar el 24 por ciento”.“Todavía no hemos recuperado el PBI del año 2015; se ha reducido el ingreso per cápita e importantes sectores de la industria nacional son castigados por la apertura indiscriminada de las importaciones. El verdadero modelo económico que impulsa el gobierno es el de la especulación financiera", aseguró el ex Canciller.Y agregó: "Nuestro país ya vivió distintos periodos de endeudamiento externo y por eso sabemos que financiar gasto corriente con endeudamiento no es sustentable en el mediano y largo plazo. Nosotros dejamos una economía desendeudada porque entendimos que era la mejor manera de ganar autonomía en un mundo cada vez más complicado”.“La política económica que ofrece Macri trae mayor desigualdad y por eso en octubre los argentinos tenemos que definir si le damos un cheque en blanco a Macri o le ponemos un límite para que se respeten los derechos de los trabajadores, se contemplen las necesidades de las Pymes y se limite el endeudamiento externo", sentenció.