OBRA PúBLICA

Todos quieren que siga en 2018: el detalle del FIM 2016 y 2017, lo que se hizo y lo que resta hacer

Los intendentes oficialistas y opositores no nada quieren saber con la no implementación del Fondo de Infraestructura Municipal en 2018. A continuación, uno de los porqué: el detalle de las obras realizadas y a realizar pautadas para 2016 y 2017

Tal como informó La Tecla, al menos por ahora, no está previsto que el Fondo de Infraestructura Municipal sea implementado en 2018, entre otras cosas debido al atraso que los intendentes tienen con las obras de 2016 y 2017. En el presupuesto no estará seguro, quizá se negocie por afuera.“Sin el Fondo de Infraestructura Municipal, igual los municipios van a tener mucha obra para terminar en 2018, porque deberán finalizar las empezadas el año pasado y este año”, expresan, sin tapujos, en el Gobierno; tal como adelantó este medio.Y en el mismo sentido resaltan que “de los 13.500 millones (2016 y 2017) quedan aproximadamente unos 5.000 sin ejecutar, los cuales serían devengados el año que viene”.“No estás en condiciones de pedirme el Fondo de Infraestructura Municipal si la plata que te dimos en estos dos años no la gastaste; primero gastá la que tenés”, le dijo, en criollo, a La Tecla un ministro, como si le estuviese hablando a un jefe comunal.“No vamos a dejar de hacer obras, porque ése es nuestro caballito de batalla, pero tampoco vamos a asignar lo que no van a gastar. Antes de hablar de obras nuevas hay que terminar las iniciadas”, añadió.De todos modos, en el Ejecutivo aceptan que el FIM va a ser parte de la negociación del presupuesto, porque incluso lo piden hasta los intendentes de Cambiemos. Sí, los oficialistas también quieren lucirse.¿Por qué es tan importante el FIM? ¿Por qué los jefes comunales no quieren saber nada con que no esté en 2018? A continuación, todos los números de 2016 y 2017-La Provincia destinó 13.500 millones de pesos para la realización de 1744 obras.*Se finalizaron 550 obras.*En estado de ejecución existen 747.*En proceso de licitación se encuentran otras 275.Entre las obras más importantes se resalta:1) La refacción y ampliación de 75 centros de salud y hospitales.2) La extensión de la red de cloacas en más de 50.000 metros lineales3) La construcción de más de 2.000 cuadras de pavimento y la repavimentación de otras 700 cuadras4) La ampliación de 8 parques industriales, .5) La extensión de la red domiciliaria de agua en 25 barrios por 22.000 metros lineales6) La extensión de la red domiciliaria de gas en 23 localidades por 3.000 metros lineales7) Puesta en valor de 35 plazas8) Refacción y ampliación de 40 edificios públicosFIM 2017La disponibilidad del fondo 2017 está asociado al permiso de endeudamiento de la provincia. Ese fondo generó en lo hechos una sociedad con los municipios, delegando la responsabilidad ejecutora en los mismos.En el mes de febrero de este año la primera reunión significó la aprobación de 1056 proyectos con una inversión de 8500 millones. En marzo se transfirió el 30 por ciento.Transcurridos 6 meses se han finalizado 136 proyectos por un monto superior a los 700 millones de pesos. Existen 532 obras en ejecución por más de 4600 millones y se esperan licitar en el transcurso del mes y principios del próximo 260 obras por 2400 millones.Esto significa qué hay más de 800 obras en ejecución y proceso de licitación en la provincia.La proyección prevista en base a la verificación que se realiza en el territorio mediante cuatro equipos de trabajo que lo hacen en conjunto con los municipios da una proyección de obras contratadas a diciembre 2017 del orden de los 8000 millones de pesos y se estima tener finalizadas 400 obras.Tipos de obra FIM 2017*Viales - 586 obras – 6.147 millones de pesos.*Arquitectura - 242 obras – 1.157 millones de pesos.*Agua y Saneamiento – 104 obras – 416 millones de pesos.*Hidráulica – 70 obras – 560 millones de pesos.*Energía – 34 obras - 101 millones de pesos.*Vivienda y Habitat – 13 obras – 84 millones de pesos.*Otros – 7 obras – 33 millones de pesos.