CONURBANO

Massa busca el voto peronista y va de campaña a La Matanza

De cara a las legislativas, el líder de 1País estuvo en el territorio de Verónica Magario, donde aseguró: "Para ser más competitivos hay que recortar impuestos, no derechos".

Las elecciones están cada vez más cerca y los candidatos de todos los espacios intensifican su recorrida por el territorio bonaerense. En este marco, el diputado nacional y candidato a senador por la fuerza 1País, Sergio Massa, arribó a González Catán en el municipio de La Matanza. Allí, participó de un almuerzo por la celebración del Día del Empleado de Comercio, donde aseguró: "Este modelo económico no genera empleo, genera exclusión".Sergio Massa, acompañado por la candidata a diputada nacional Mirta Tundis y el secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines (SEOCA) Rubén Ledesma, afirmó: "Para ser más competitivos hay que recortar impuestos, no derechos. Discutamos ahora, de cara a los votantes, a que sectores le vamos a cobrar más impuestos y a cuales menos. Discutamos ahora como vamos a darle una mano a los jóvenes para que vuelvan a creer en la Argentina. Discutamos ahora, sin miedo de decir la verdad. Este modelo económico no genera empleo, genera exclusión".En la misma línea, añadió: "Con este modelo ganan los bancos que especulan con los ahorros de los trabajadores y de los jubilados, ganan las empresas mineras que dejaron de pagar retenciones, ganan las de energía que aumentaron las tarifas, pero la clase media trabajadora y los comerciantes pierden frente a la inflación, la apertura de las importaciones y la caída del consumo. El gobierno sostiene su relato con endeudamiento, mientras cierran empresas y comercios que costaron mucho sacrificio poner en pie"."No creemos que este gobierno tenga malas intenciones, es sólo que no entiende el esfuerzo que hace un comerciante o una PyME para sobrevivir los aumentos de tarifas y la contracción del mercado interno. Cuando nunca te faltó nada, es difícil ponerte en el lugar de un pequeño comerciante que lucha por llegar a fin de mes y sostener su negocio. El consumo sigue estancado, pero la inflación y los aumentos de tarifas siguen estando a la orden del día", afirmó.