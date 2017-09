CAMBIOS EN EL GABINETE

El intendente Arroyo despidió a dos funcionarios y se desató la polémica en Mar del Plata

La oposición le pidió explicaciones al jefe comunal por las salidas del ex director de Inspección General, Luis Melo, y del ex director de Gobierno, Emiliano Mensor, del gabinete

El gobierno de Carlos Arroyo al frente de General Pueyrredón da un tropiezo atrás de otro. El respaldo de Provincia no alcanza para salvar la gestión del intendente, que no para de traer malas noticias. Este lunes, el bloque Acción Marplatense pidió que el jefe comunal aclare por qué pidió las renuncias de dos funcionarios a los que se relaciona con una autorización para que Ford realizara un evento promocional en Mar del Plata. Según la concejal Claudia Rodríguez, el propio Arroyo habló de "irregularidades manifiestas" sobre las cuales nunca aportó detalles.Uno de ellos es el ex director de Inspección General, Luis Melo, quien fue aparatado del cargo a principios de este mes y el otro es el ex director de Gobierno, Emiliano Mensor, a quien Arroyo echó luego de una reunión de gabinete realizada este viernes.Rodríguez indicó que ambos habrían sido desplazados por “presuntas irregularidades en la tramitación de un expediente municipal” por el cual, a finales de agosto, la empresa Ford solicitó el apoyo del área de Tránsito y el uso de las instalaciones del Museo de Arte Contemporáneo (MAR) para hacer el lanzamiento de su nueva camioneta Ecosport.“Queremos más precisiones sobre la decisión del jefe comunal y las irregularidades en el procedimiento administrativo” dijo Rodríguez, indicando que por ello su bancada realizó un pedido de informes.Según Rodríguez, de acuerdo a algunos trascendidos, los problemas tendrían que ver con que “el expediente ingresó a la Secretaría Privada del intendente con una fecha posterior a la realización del evento, con la ausencia de documentación que acredite la representación de la empresa Ford, con temas vinculados con el cumplimiento de las normas del Código de Publicidad vigente y con la ausencia del cálculo de los derechos correspondientes en concepto de publicidad, entre otras”.“No podemos permitir que existan este tipo de situaciones irregulares que incumplan con las normativas vigente y con los deberes de los funcionarios públicos. Por eso, consideramos que no es suficiente con los desplazamientos y los sumarios administrativos. Queremos explicaciones sobre los hechos ocurridos y conocer los posibles perjuicios causados al Estado Municipal, en caso de constatarse mal desempeño de los funcionarios desplazados”, reclamó la concejal.Por su parte, el intendente Carlos Arroyo dijo sobre la salida de Mensor: "No me gustaba el desempeño. No tenía la efectividad que yo quería. Si un funcionario no reúne todos los requisitos de nivel de trabajo que yo solicito, los cambio o los elimino directamente. Depende de la situación o del lugar, los reemplazo con otro funcionario, en otra dependencia que se necesite más”.A su vez, el intendente manifestó que “tengo poco personal y pocos funcionarios con la cantidad de tareas enormes que hay que desarrollar en el Partido de General Pueyrredon. Además, se suma a eso la escasez de recursos. Por lo tanto, tengo que manejar las cosas con el criterio que más le convenga a la población”.“Cuando un funcionario se convierte en un elemento innecesario es un sueldo menos, lo corro”, sentenció Arroyo.