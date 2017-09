EN CAMPAÑA

Recorrida en falso: Bullrich quiso apropiarse de obras municipales y el intendente salió a cruzarlo

El primer candidato a senador por Cambiemos fue a Avellaneda para recorrer la escuela N°6 y N°24 pero no tuvo una buena jornada: le preguntaron por Santiago Maldonado, evitó responder y a la salida tuvo que meterse rápido al auto para sortear un escrache. Le tiraron piedras y huevos. Después la ligó vía Twitter: “El ex ministro de Educación y candidato a senador parece querer apropiarse del mérito de una obra para la cual su gobierno no aporta nada”, señaló, el alcalde K, Jorge Ferraresi

Esteban Bullrich pisó territorio K y jugó de visitante. El primer candidato a senador nacional de Cambiemos, visitó la escuela primaria N°6 en el marco de sus recorridas silenciosas de campaña y luego quiso hacer lo propio en el colegio secundario N° 24, aunque allí la suerte fue distinta.



Es que el exministro de Educación de la Nación debió soportar escraches, preguntas por Santiago Maldonado y, como plato de despedida, un cruce twittero con el intendente local, Jorge Ferraresi.



La recorrida arrancó bien pero terminó mal. Es que Bullrich aterrizó en el escuela primeria N° 6 donde obtuvo cierto feedback y hasta logró meter selfie con algunos vecinos pero no todo fue color de rosas ya que a la salida otro grupo de avellanedenses lo increpó y, rápido de reflejos, el funcionario se metió en el auto oficial para sortear el mal momento.



Su para siguiente fue la escuela secundaria N° 24 donde las cosas lejos de mejorar, empeoraron. Bullrich no logró establecer un buena feedback y, ergo, evitó meterse en las aulas. Incluso unos alumnos le hicieron la pregunta de rigor que Cambiemos no quiere responder: ¿Dónde está Santiago Mladonado? Ante eso, Bullrich eligió el silencio y se retiró de la institución.



Pero cuando todo parecía que iba a quedar allí, el intendente local identificado con el kirchnerismo terminó de cantar “bingo”. Jorge Ferraresi apeló a su cuenta de Twitter para ajusticiar la recorrida del exfuncionario nacional al que tildó de “sinvergüenza”.



#Vergüenza @estebanbullrich hace campaña visitando la Escuela Primaria N° 6, de Isla Maciel. Una obra que se hace con recursos municipales. pic.twitter.com/46p7t6Gwcc — Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) 25 de septiembre de 2017



“El ex ministro de Educación y candidato a senador parece querer apropiarse del mérito de una obra para la cual su gobierno no aporta nada”, fustigó y agregó: “Hace campaña visitando la Escuela Primaria N° 6, de Isla Maciel. Una obra que se hace con recursos municipales”. Resultado. Otra visita para el olvido.



El ex ministro de Educación y candidato a senador parece querer apropiarse del mérito de una obra para la cual su gobierno no aporta nada. pic.twitter.com/Hc0D7G57ya — Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) 25 de septiembre de 2017





Ante la falta de gestión y de interés del gobierno provincial, la Comuna sigue invirtiendo en las escuelas provinciales. pic.twitter.com/wY1YyrG1z6 — Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) 25 de septiembre de 2017





Post PASO, se sabe que el comando de campaña apeló al manual del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña y rodearon a Bullrich. Los constantes furcios del primer candidato a senador de Cambiemos obligaron a Vidal a jugar más fuerte en la campaña y para la previa de las elecciones generales cambió la estrategia.



