BAJA

Otra renuncia en la Provincia, que se quedó sin titular de Actividades Portuarias

La interna en el ministerio de Producción, derivó en la salida del subsecretario de actividades portuarias, Marcelo Lobbosco. Si bien argumentó “motivos personales”, arrastraba diferencias con el titular de la cartera, Javier Tizado.

En las últimas horas se confirmó la salida del subsecretario de Actividades Portuarias de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Lobbosco. El funcionario en cuestión, según pudo saber La Tecla.info, presentó su renuncia el pasado viernes y fue aceptada sin inconvenientes.Si bien el ahora ex integrante del equipo bonaerense de Cambiemos, argumentó “motivos personales” para seguir al frente de la actividad pública, lo cierto es que mantenía diferencias con el nuevo ministro de producción, Javier Tizado.En definitiva, la impronta que el ministro quería para la cartera y para el área en cuestión no cayeron bien en Lobbosco, que decidió pegar el portazo. De esta manera, la Provincia suma la baja de un hombre importante en el trato con las terminales fluviales y por el momento no hay candidato a reemplazarlo.Cabe destacar que es la segunda baja de peso en la cartera de Producción en los últimos dos meses. La anterior, se produjo en el seno del Astillero Río Santiago con la salida de Ernesto Gaspari, quien era el presidente del ARS.A diferencia de la actual renuncia, el ex integrante del grupo Macri, que tuvo a cargo el traspaso del Correo Argentino al grupo empresarial ligado a la familia del Presidente, se fue del ARS para pasar a Cancillería de la Nación.En tanto, la empresa estatal sigue sin Presidente debido a que la Provincia no designa al hombre elegido por Tizado. Se trata de Gabriel Curto, quien se encuentra en funciones a pesar de la incapacidad de firmar decisiones.