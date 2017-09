REGRESO

Éramos pocos y ... Duhalde se anota para presidir el PJ bonaerense

El ex presidente anunció su intención de presentarse el año próximo para conducir el justicialismo provincial, al que calificó como un "hormiguero recién pateado". También expresó su intención de trasladar los restos de Eva Perón a la quinta de San Vicente.

El ex presidente Eduardo Duhalde confirmó que se presentará como candidato para presidir del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, tras evaluar que el justicialismo está "todo desparramado, como un hormiguero pateado".Lo hizo en el transcurso de una charla que encabezó en Quilmes, organizada por la agrupación Jóvenes Peronistas, oportunidad en la cual adelantó sin titubeos: "Voy a presentarme para presidir el Partido Justicialista", buscando la sucesión de Fernando Espinoza, hoy de licencia por ser candidato del kichnerismo.Fuentes cercanas al también ex gobernador bonaerense dejaron trascender que Duhalde trabajará "para la reconstrucción del movimiento", luego de las divisiones producidas en las PASO, que terminaron con el alejamiento de varias figuras acompañando a Unidad Ciudadana.Por otra parte, el ex mandatario anunció su intención de trasladar a la quinta de San Vicente los restos de Eva Perón, asegurando que se observará "la movilización de gente más importante de la historia de nuestro país".Al respecto, Duhalde dijo que lo primero que debe hacerse es poner el lugar en condiciones, que fue el hogar en vida de la ex primera dama de la Argentina, ya que actualmente se encuentra en estado de abandono.