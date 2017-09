ACTIVIDAD OFICIAL

En plena campaña, Macri sumó actividad junto a Vidal en Provincia: inauguró obras en la ruta 8

Después de mostrarse con la Gobernadora en la República de los Niños, el presidente dio a conocer la reparación de la autovía.. Se trata del primer tramo de la autovía que une a la Provincia con Santa Fe, Córdoba y San Luis.

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, se volvió a tomar una foto con María Eugenia Vidal este lunes al inaugurar obras de pavimentación y ensanche de la ruta nacional 8, que une la Provincia de Buenos Aires con Santa Fé, Córdoba y San Luis.La actividad comenzó puntual a las 09:45 en el partido de San Miguel, distrito oficialista. Macri se mostró escoltado por la mandataria bonaerense y por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. "A mi me apasionan las obras", afirmó al inicio de su alocución, que se extendió por pocos minutos."No me puedo morir sin ver la ruta 8 doble mano", reconoció el mandatario que le dijo a sus funcionarios al momento de pensar obras en la Provincia. "Ahí es el lugar donde crecí", afirmó. Y le anunció a la gobernadora que la obra continuará hasta Pilar. En el Presupuesto 2018 está previsto un segundo tramo.La presentación en San Miguel, no fue elegido al azar. El municipio es gobernado por el intendente oficialista Jaime Méndez, alineado con el ex cacique de ese distrito y actual Ministro de Gobierno bonaerense, Joaquín de la Torre.Desde allí, el Jefe de Estado brindó un discurso emocional. Llamó a trabajar "juntos" y a colaborar en las obras. "Crecemos como personas, como sociedad. Tomamos dimensión de lo valiosos que somos. Los alemanes dicen que lo que rápido llega, rápido se va. Esto que estamos haciendo, poniendo el granito de arena para el conjunto, es lo que nos va a permitir crecer, no los próximos dos o tres años, sino los próximos 20 años", apuntó.Las obras había sido supervisada por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, quien aprovechó la ocasión para tomarse una foto con Esteban Bullrich, el primer candidato de Cambiemos al Senado de la Nación. Al igual que con la ruta 7, que está en obra, la administración de Macri busca convertir esas rutas en autopistas.Según informó el Gobierno, la actual ruta 8, desde Pilar a Pergamino está en construcción avanzada, mientras que la autopista que se está construyendo en la ruta nacional 7 irá desde Luján hasta Junín.La cantidad de encuentros entre Macri y Vidal se ha acrecentado en los últimos días con motivo del inicio de la campaña. Ambos se vieron públicamente por última vez el viernes con motivo de la inauguración de las obras en la República de los Niños, partido de La Plata. Esa foto se sumó a actividades previas en Quilmes y Berazategui.