RECORRIDAS

Massa quiere mejorar en la Séptima, aunque lo de 2013 sea imposible

El candidato a senador nacional por 1 País, recorrió Olavarría y Azul, con el objetivo de sumar mayor respaldo y buscar una remontada más que complicada. Con el escenario de las PASO, los tres senadores de la región quedarían para Cambiemos.

Continuando su recorrida por el centro y sudoeste de la provincia de Buenos Aires, el diputado nacional y candidato a senador por la fuerza 1País, Sergio Massa, arribó visitó la ciudad de Olavarría, que luego de la derrota de su ex socio José Eseverri, es liderada por el macrista Ezequiel Galli.El principal objetivo del tigrense, por supuesto, es cosechar más votos en la sección de los que logró en las PASO, aunque difícilmente consiga colar los tres senadores que metió en 2013, cuando de la mano del Frente ingresaban a la Cámara alta Alfonso Coll Areco, Carolina Szelagowski y Héctor Vitale. Es que, con el escenario regional que arrojaron las Primarias, las tres bancas quedarían para el oficialismo y así, el massismo no defenderá ninguno de sus escaños.Para buscar equilibrar la balanza y ser artífice de una remontada histórica, el candidato a senador hizo pie en Olavarría, visitó una fábrica, presentó el sistema de alarmas “Alerta Olavarría”, mantuvo un encuentro con vecinos y dialogó con la prensa local."Hay muchos argentinos que se sienten atrapados en medio de una lucha de poder entre dos facciones extremas", sostuvo Massa durante la recorrida donde estuvo acompañado por la candidata a diputada nacional Liliana Schwindt y el ex intendente José Eseverri,En ese sentido, agregó: "hay una oposición que sólo busca poner palos en la rueda y hay una fuerza alternativa que busca aportar ideas y soluciones para que el país salga adelante. Cuenten conmigo si quieren corregir el rumbo sin poner palos en la rueda. No me va temblar el pulso si tengo que votar a favor o en contra del Gobierno siempre y cuando sea para beneficiar a la clase media trabajadora y a los más vulnerables".De esa manera, señaló que 1 País es "una fuerza independiente de las grandes corporaciones empresariales y de las mafias políticas”"Mi compromiso es con los trabajadores, los que trabajan en blanco, los que trabajan en negro, los que son cuentapropistas, los que están desocupados, los que hacen changas y los que se rompen el lomo para llegar a fin de mes como pueden", afirmó.Después de hacer base en Olavarrría, el líder del Frente Renovador y aliado electoral de Margarita Stolbizer se presentó en Azul, distrito conducido por el ex Frente para la Victoria y actual oficialista Hernán Bertellys.Allí aseguró que “en octubre tenemos que votar por el futuro, para corregir el presente que nos duele” y agregó que “pasan los años y los problemas que tiene la clase media y los trabajadores no se discuten donde se tienen que discutir”En Azul, Massa se acercó al Club Atlético River Plate Azuleño, donde conversó con los directivos y los jóvenes futbolistas, para luego compartir un paseo con vecinos en el Parque Sarmiento.“Representamos a los argentinos de clase media que luchan por llegar a fin de mes y sueñan con progresar. A los que quieren construir una alternativa plural y moderna que cree en el rol del Estado para defender la industria nacional” dijo Massa.