DE NO CREER

Muerte y campaña: la grieta se sacudió todo el domingo con el pasado de María Julia

Como no podía ser de otra manera, la muerte de María Julia Alsogaray se metió en la grieta. Tanto kirchneristas como macristas, no todos por supuesto, recordaron de manera crítica el pasado de la ex funcionaria menemista y de paso le pegaron al otro bando. Eso sí, solo se trató de gente común. La clase política no habló al respecto.