CAMPAñA

"Este gran ajuste que va a tener a las mujeres como principales víctimas", dijo Cristina en Ezeiza

La candidata a senadora por Unidad Ciudana convocó a todas las mujeres a ponerse de pie para decirle al gobierno nacional que "queremos volver a vivir en un país donde todos los días pensemos que mañana va a ser un poco mejor". Fue en un acto en Ezeiza ante unas 10.000 mujeres.

En un encuentro realizado en la el Centro Recreativo 'Veselka' del Ezeiza, y contó con la presencia de dirigentes y candidatas de Unidad Ciudadana, entre ellos Dulce Granados, Verónica Magario, Cristina Alvarez Rodríguez, Fernanda Vallejos, Monica Macha, Vanesa Siley, Laura Alonso, entre otras.Allí, la expresidenta dijo: "Quiero convocar a las mujeres a ponernos de pie permanente para decir que no nos vamos a dejar quitar las cosas que hemos ganado en todos estos años", y pidió que “como mujeres hoy tenemos que estar junto a otra mujer, la mamá de Santiago Maldonado""Antes estábamos en una sociedad donde la escalera siempre iba para arriba. No queremos seguir bajando la escalera. Hoy mientras nos hacen bajar la escalera hay otros que van en ascensor o en avión", aseguró en su discurso la primera candidata a senadora nacional por Unidad Ciudana. "Ayudemos a todos a subir la escalera en la Argentina. Si alguno se cae ayudemos a levantarlo", reafirmó."Las mujeres de pie en la Argentina vamos a decir que queremos volver a vivir en un país donde todos los días pensemos que mañana va a ser un poco mejor", arengó. Y afirmó que "frente a este gran ajuste que va a tener a las mujeres como principales víctimas. Frente a la violencia por parte del Estado, como cuando salieron que cazar mujeres en el #NiUnaMenos. Lo importante es volver a recuperar y reconstruir los derechos de la sociedad. La misma fuerza política que le dio los derechos a la mujer hace 70 años, hace 10 también puso de presidenta a la primera mujer en la Republica Argentina""La historia de la resistencias, de los sacrificios, han sido siempre enfrentados y vencidos por mujeres", fue otra de las frases de la exmandataria en la búsqueda de empoderar a unas 10.000 almas que la escuchaban con entusiasmo.Por último, señaló: "Esta fuerza política coherente con su historia y con sus convicciones vuelve hacer honor, y también aquí hoy Unidad Ciudadana también hace honor con esta lista con paridad de género en un 50 por ciento. Sin necesidad de Ley y los que creen en nuestra participación no necesitan ley".