PROVINCIA

Intendente de Cambiemos implora por la continuidad del FIM

Tal como adelantó La Tecla, el Fondo de Infraestructura Municipal, hasta ahora, no será parte del Presupuesto 2018, entre otras cosas debido a los atrasos existentes en el mismo programa de los años 2016 y 2017.

Por supuesto, son varios los intendentes peronistas que pusieron el grito en el cielo, pero también los hay del oficialismo. Por ejemplo, el mandamás de Tornquist, Sergio Bordoni, dijo que solo le alcanzará la plata para pagar los sueldos.“Sin el Fondo de Infraestructura Municipal, para un distrito como el mío, muchos de la sexta sección electoral, a gatas alcanzamos a pagar sueldos, hay veces que tenemos que tocar fondos afectados para poder pagar sueldos", dijo el mandamás de Cambiemos en declaraciones a FM Keops."Sino tuviéramos el Fondo de Infraestructura sería un gobierno que estaría para pagar sueldos nada más, mantener las calles limpias, y ahí nomás”, agregó el intendente de extración radical.En el mismop sentido, sostuvo que "lo que se ha creado con el Fondo de Infraestructura, más allá del color político que le toque gobernar, es algo impresionante porque las obras se ven día a día, y obviamente con el acompañamiento de la Nación se puede seguir haciendo”.Como para no quedarse corto, pidió también por el Fondo de Seguridad, al resaltar que "es importante también, porque nosotros tenemos Policía Comunal"."Si bien los sueldos los paga la Provincia, todo el mantenimiento vehicular, todo, desde los insumos de hoja de resma, lo pagamos desde la municipalidad. Tenemos una zona de dos mil kilómetros de caminos rurales, donde también tenemos la Policía Rural, que tenemos que darle asistencia en cuanto a vehículos, combustibles, ósea que estamos bastante complicados en ese tema”, aseguró.Y agregó: “El Fondo de Seguridad nos dio una gran mano, porque había comisarias obsoletas totalmente, hacía años que no se cambiaba mobiliario, computadoras, impresoras, asique con el Fondo de Seguridad pudimos implementar handys nuevos, porque la policía no tenía ni handys, asique la hemos dotado bastante bien a la policía, pero hoy con la distancia en kilómetros que hay de una localidad a otra se le mete muchos kilometros a los vehículos y tenés un juego de cubiertas por año que cambiar a las camionetas”.“Siempre tenés un gasto que hacer y todo sale del mismo presupuesto municipal y con el Fondo de Seguridad, en ese momento, fue importante. Me gustaría que en 2018 estén los dos, el de Infraestructura y el de Seguridad”, manifestó Bordoni.