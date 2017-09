ELECCIONES 2017

Cristina pospone al interior provincial y refuerza su presencia en la Tercera

La mandataria compartirá un acto este sábado en la localidad de Ezeiza junto a la candidata a concejal Dulce Granados. El domingo, en tanto, participará de un festejo en Punta Lara, junto a Mario Secco.

La postulante de Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner, reconoce que la base de su poder electoral está en la Tercera sección. Y no lo quiere descuidar. Este sábado estará en Ezeiza, última localidad del conurbano sur, y mañana hará presencia en Ensenada, uno de los distritos pequeños de la región, pero gobernado por unos de sus más fieles caciques, Mario Secco.Desde que pasó el escrutinio definitivo, las visitas y fotos en esa sección predominaron. Y en la última semana con más fuerza. Este fin de semana, no será la excepción. A las 14 de este sábado, Cristina estará en en el Centro Recreativo Veselka, en Canning, Ezeiza, un acto de conmemoración de los 70 años del voto femenino, por lo que estará rodeada de dirigentes y candidatas de su espacio.Se mostrará con la candidata a concejal y actual diputada nacional, Dulce Granados, esposa del jefe comunal de ese distrito, Alejandro Granados. El barón del conurbano no será de la partida. El histórico intendente de Ezeiza se encolumna en un peronismo no kirchnerista y hasta como aliado del Gobierno bonaerense, como ha publicado La Tecla en diferentes oportunidades.Dulce, se manifiesta como una ferviente cristinista, con cuya imagen se asocia en diferentes puntos del distrito. La invitación es para hablar de los 70 años del voto femenino.Por su parte, Cristina estará el domingo en Ensenada. Acompañada por el intendente Mario Secco, la ex presidenta participará del festejo por el Día del Estudiante y la Primavera, en las playas de Punta Lara.Esta misma semana, Cristina estuvo en Quilmes y en Lomas de Zamora, por el Día del Jubilado, otros dos importantes distritos de la Tercera sección. Frente a la penetración de Cambiemos, en especial en el interior provincial, la mandataria busca consolidar y sumar desde su bastión electoral.