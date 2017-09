ELECCIONES 2017

Gladys González: "Salimos a escuchar al que no nos votó"

La segunda candidata a senadora de Cambiemos reconoció que ciertas personas se quejan por la seguridad o las tarifas, pero que, a la vez, le reconocen al Gobierno las medidas. "Hay un país que se está poniendo de pie", dijo.

La segunda candidata a senadora nacional por Cambiemos, Gladys González, destacó el rumbo político y económico de las administraciones de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal, y aseguró que, pese a la marcha de las encuestas, se trabajar por escuchar a quienes también votaron por la oposición.Así como está el acompañamiento de la gente, el apoyo, y el voto en las PASO, también nosotros salimos a escuchar a aquel que no nos votó. La gente cuando te vota no te da un cheque blanco", aseguró a González a Cadena Río.La compañera de fórmula de Esteban Bullrich consideró que Cambiemos recibió "un espaldarazo" en las Primarias -pese a haber quedado por debajo de CFK- y resaltó el "crecimiento de la economía, el aumento del consumo, y la baja de la inflación"."Se está viendo que hay un país que se está poniendo de pie, una provincia que se está poniendo de pie. También hay gente que no nos votó. Y necesitamos seguir escuchando.De acá a octubre, con mucha humildad, uno se acerca a todos los vecinos", apuntó.No obstante, no evitó hablar del aumento de las tarifas y dijo, que si bien fue una decisión díficil, era necesaria. "Hay una conciencia de que era una burbuja, una mentira lo que pasaba antes, [y se sabe] que era una necesidad, que fue una decisión difícil que dolió mucho, que la tuvo que tomar Mauricio. Pero al comerciante se la cortaba la luz, porque no se hacían esas inversiones", reflexionó.También se refirió a la seguridad, como la principal demanda de los ciudadanos, tarea en la que se está trabajando. Reconoció que se le cuestiona la falta de resultados, pero que, al mismo tiempo, las personas admiten "la lucha que está librado María Eugenia contra las mafias".