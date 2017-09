ELECCIONES 2017

Universidades dan el puntapié y ya envían invitaciones para el debate

Las casas de estudio del conurbano ya enviaron la convocatoria formal. Sin embargo, mientras CFK acepta en ese lugar, Bullrich mantiene la posibilidad de que sea en TN.

Lejos de una mera aspiración, universidades del conurbano comenzaron a enviar a los candidatos la propuesta para la realización de un debate público de cara a las elecciones Generales de octubre, en sintonía con un pedido que había hecho CFK.La propuesta está firmada por las universidades de Avellaneda, José C. Paz, y Moreno, creadas durante el kirchnerismo y las de Quilmes, Lanús, Lomas de Zamora y La Matanza, que cuentan con una trayectoria mayor.Según pudo saber La Tecla.info, proponen que la señal televisiva sea abierta para todos los canales públicos y privados que quieran tomarla, como ocurrió en 2015 con el proyecto Argentina para la elección presidencial. En ese entonces, la elegida había sido la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires.La propuesta, que coincidió con un pedido de Cristina Fernández de Kirchner, está lejos de tener la suficiente adhesión. Sólo Sergio Massa aseguró que no pide condiciones para un debate, mientras que Esteban Bullrich rehusó la posibilidad de hacer un debate en una casa de estudios, pese a que estuvo ayer en un encuentro con alumnos en la Universidad Nacional de La Matanza.“Nosotros firmamos un compromiso para debatir que es el lugar donde generalmente se hacen los debates”, había dicho Esteban Bullrich en declaraciones a Radio Rivadavia.Por su parte, representantes de Cristina Fernández de Kirchner participaron de las negociaciones para el armado de un debate en el canal del Grupo Clarín, pero desistieron de firmar el acuerdo alcanzado.“Ese debate se debe organizar en las universidades. No creo que empresas privadas tengan que estar organizando debates públicos”, dijo el martes desde Berazategui, donde alentó a las carreras de comunicación social a ponerse al frente