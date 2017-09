PROBLEMAS

Mañana caliente: Macri, la Repu y la tristeza de los nenes del jardín

Una excursión de niños de un jardín de Balvanera (Capital Federal) llegó a la puerta de la República de los Niños, se encontró con el operativo de seguridad de presidencia y quedó a la espera del permiso para poder disfrutar del paseo. Reclamo, gritos y la negativa de la seguridad oficial ante los niños al borde del llanto. Al final, más tarde, ingresaron

Este viernes, la República de los Niños fue sede de un acto del presidente de la Nación, Mauricio Macri, y la gobernadora, María Eugenia Vidal, en el que justamente inauguraron la puesta en valor del lugar.Por ello, desde la misma Casa Rosada se impuso un importante operativo de seguridad que mantuvo las puertas del parque infantil cerradas para todo el mundo, sin ningún tipo de diferenciación.Así fue que un grupo de maestras y alumnos de un jardín de infantes de Balvanera, Capital Federal, se llevaron un disgusto que no olvidarán por un tiempo, sobre todo porque parecía que el final no iba a ser feliz.Es que, después de un largo viaje arribaron al acceso de la República de los Niños, en Gonnet, para encontrarse con la policía en la puerta y la firme postura de evitar el ingreso de los infantes.“Señora, hasta que el Presidente termine su acto, acá no entra nadie”, mantuvieron su postura durante toda la discusión los hombres de seguridad de presidencia.Como respuesta, el chofer del transporte apostaba a la empatía y devolvía: “maestro, tengo el micro lleno de nenes, chiquitos, no los podes dejar acá en la puerta esperando”. Las respuesta, siempre la misma: "no".La insistencia de los adultos cayó mal en los hombres del operativo y comenzaron a elevar el tono de voz y cambiar las palabras. “Soy de presidencia, acá no pasa nadie. Después de las 12.30 calculo que van a poder entrar”, expresaron.Al pedido del chófer se sumaron las maestras que no podían creer lo que pasaba. La excursión a la República de los Niños se truncaba por la decisión de la Rosada.A pesar de los reclamos, los pedidos de solidaridad de los adultos, los hombres de Presidencia manutuvieron la firmeza y dejaron a los niños a la vera en las afueras de la República y a la espera de que Macri acabe con su acto.Y así fue nomás: entraron. Eso sí, pasó un buen rato. El acto del presidente ya había empezado y la decisión fue que los nenes y sus seños disfrutaran de algunas horas en la Repu, aunque no todas las que habían pautado. Los alumnitos entraron, pero caminando; pues el micro quedó afuera.El final de la novela fue el esperado y para la próxima seguramente la seguridad de Presidencia habrá aprendido la lección. Como alguna vez señaló parte de la dirigencia de Cambiemos para criticar alguna equivocada movida K: "Con los chicos, no".